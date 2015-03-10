۱۷۳ پرونده تخلفاتی در زمینه تصرف اراضی کشاورزی لرستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی شامگاه سه شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: طی ۱۱ ماهه امسال ۱۷۳ پرونده تخلفاتی تصرف و تخریب اراضی کشاورزی لرستان در محاکم قضایی استان اقامه دعوی شده است.

وی با بیان اینکه این تعداد پرونده علیه متخلفین که بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به تصرف اراضی کشاورزی استان کرده بودند تشکیل شده است عنوان کرد: از این تعداد پرونده تخلفاتی ۹۱ پرونده منجر به محکومیت متخلفین و به نفع جهاد کشاورزی رای داده شد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی لرستان بیان داشت: همچنین ۱۶ فقره از این پرونده های تشکیل شده نیز منجر به برائت برای طرف مقابل جهاد کشاورزی استان شده است.

مرادی با اشاره به واگذاری اراضی ملی نیز برای توسعه باغات در سطح استان ادامه داد: در این زمینه نیز ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی استان برای واگذاری به تصویب رسیده و هم اکنون مراحل واگذاری آنها برای توسعه باغات در استان به صورت قانونی در حال اجرا است.

وی همچنین از اختصاص ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی برای توسعه صنعت در لرستان عنوان کرد: این امر نیز در راستای توسعه سرمایه گذاری و اشتغال در استان و به صورت قانونی در دستور کار قرار گرفته و هم اکنون نیز کار تنظیم سند آنها در حال انجام است.