موگرینی و اتحادیه اروپا میزبان مذاکرات هسته ای ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، ریاست این دور از مذاکرات بر عهده «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود.

خبرگزاری فرانسه در این رابطه می نویسد: اتحادیه اروپا روز دوشنبه هفته آینده میزبان مذاکرات بین وزیران امور خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایران درباره برنامه هسته‌ ای تهران خواهد بود.

در حالی که ضرب‌ الاجل پایان مارس (۱۰ فروردین) برای دستیابی به تفاهم سیاسی بین ایران و شش قدرت‌ جهانی به پایان خود نزدیک می‌شود، اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۵ اسفند در بروکسل میزبان مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران خواهد بود.

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ ای اعلام کرد که «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی این اتحادیه مدیریت مذاکرات هفته آینده را بر عهده خواهد داشت.

پیش از این «کا‌ترین اشتون» به نمایندگی از بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده آمریکا در مذاکرات با ایران شرکت می‌کرد اما این اواخر مذاکرات یاد شده در قالب‌ های مختلفی برگزار می‌شود.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی وی یک روز قبل از نشست بروکسل در سوئیس با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد.

سخنگوی اتحادیه اروپا گفت: این اولین بار است که مذاکراتی در این سطح در بروکسل برگزار می‌شود. این مذاکرات بخشی از تلاش‌ های ما در آستانه پایان ضرب‌ الاجل است. ما هر کاری که بتوانیم انجام می‌دهیم.

نشست ظریف و کری بنا به اعلامیه وزارت خارجه آمریکا در لوزان سوئیس در روز یکشنبه برگزار خواهد شد.

مسائل اصلی در این مذاکرات این است که برنامه غنی‌سازی اورانیوم به مدت چند سال محدود شود و اینکه روند لغو تحریم‌های اقتصادی علیه تهران چگونه پیش برود.