روساي جمهوري عراق و افغانستان در اتريش با يكديگر ديدار مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نوشته روزنامه اتريشي تيرول، " حامد كرزاي " و " جلال طالباني " روساي جمهوري دو كشور افغانستان و عراق علاوه بر ديدار با يكديگر در نظر دارند در ديدار مشتركي با " هاينس فيشر " رئيس جمهوري و " ولفگانگ شوسل " صدراعظم اتريش شركت كنند .

طالباني و كرزاي قصد دارند در ديدار با مقامات اتريش پيرامون حمايت هاي آتي وين به منظور بهبود وضعيت اين دو كشور به گفتگو بنشينند.

رئيس جمهوري عراق در ديدارهاي اخير خود با مقامات كشورهاي اروپايي همواره درصدد جلب حمايت آنها براي مشاركت در بازسازي اين كشور برآمده است .

تيرول در خاتمه نوشت : عراق و افغانستان از جمله كشورهايي هستند كه در حال حاضر توجه جامعه بين المللي را به خود معطوف كرده اند.