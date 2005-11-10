  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ آبان ۱۳۸۴، ۱۴:۰۸

هفته جاري و در حاشيه برگزاري كنفرانس بين المللي اسلام؛

روساي جمهوري عراق و افغانستان در اتريش با يكديگر ديدار مي كنند

روساي جمهوري دو كشور عراق و افغانستان قرار است هفته جاري در حاشيه برگزاري كنفرانس بين المللي اسلام در اتريش با يكديگر ديدار و گفتگو كنند .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نوشته روزنامه اتريشي تيرول، " حامد كرزاي " و " جلال طالباني " روساي جمهوري دو كشور افغانستان و عراق علاوه بر ديدار با يكديگر در نظر دارند در ديدار مشتركي با " هاينس فيشر " رئيس جمهوري و " ولفگانگ شوسل " صدراعظم اتريش شركت كنند .

طالباني و كرزاي قصد دارند در ديدار با مقامات اتريش پيرامون حمايت هاي آتي وين به منظور بهبود وضعيت اين دو كشور به گفتگو بنشينند.

رئيس جمهوري عراق در ديدارهاي اخير خود با مقامات كشورهاي اروپايي همواره درصدد جلب حمايت آنها براي مشاركت در بازسازي اين كشور برآمده است .

تيرول در خاتمه نوشت : عراق و افغانستان از جمله كشورهايي هستند كه در حال حاضر توجه جامعه بين المللي را به خود معطوف كرده اند. 

کد مطلب 251609

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها