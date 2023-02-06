حداقل هشت کشته بر اثر سقوط بهمن در اتریش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، حداقل هشت نفر بر اثر سقوط بهمن در اتریش کشته شدند. مقامات در مناطق تیرول و فورارلبرگ اتریش گفته اند که خطر سقوط بهمن به دلیل باد و بارش برف همچنان بسیار زیاد است و احتمال افزایش آمار تلفات نیز وجود دارد.

پلیس اتریش تا کنون مرگ دست کم هشت نفر را بر اثر ریزش بهمن در روزهای شنبه و یکشنبه در غرب این کشور تائید کرده و نسبت به شرایط بحرانی و اضطراری در غرب این کشور هشدار داده است.

گفته شده این مرگ و میرها به دلیل هجوم جمعیت به پیست‌های اسکی در طول تعطیلات مدارس در وین به وقوع پیوسته است. مقامات در مناطق تیرول و فورارلبرگ اعلام کردند که طی روزهای آتی محدودیت‌هایی برای دسترسی به پیست‌های اسکی را وضع خواهند کرد.

همزمان یورو نیوز به نقل از مقامات اتریشی گزارش داده است که دو اسکی باز گمشده را پیدا کردند که پیشتر خبر مفقود شدن آنها اعلام شده بود. بر اساس این گزارش، برای یافتن این دو نفر، عملیات امدادی از دو روز گذشته با حضور حداقل ۲۰۰ نفر، هفت بالگرد و سگ انسان یاب آغاز شده بود. در جریان عملیات امداد و نجات همچنین چهار فرد مجروح بر اثر سقوط بهمن هم پیدا شدند.

اتریش دارای پیست‌های متعدد اسکی است که در طول زمستان میزبان ده‌ها هزار گردشگر است، اما همزمان هر سال با فعال شدن پیست‌های اسکی اتریش، تعدادی مفقودی، آسیب دیده و حتی جان باخته نیز گزارش می‌شود.