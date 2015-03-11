شبکه آموزش برنامه ویژه تحویل سال ندارد/ خداحافظی با فیلم و سریال

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری اعلام ویژه برنامه‌های نوروز شبکه آموزش روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه با حضور حسین ساری مدیر شبکه آموزش، احمد معلم مدیر تامین برنامه، اسرافیل علمداری قائم مقام شبکه و اهالی رسانه در ساختمان شبکه آموزش برگزار شد.

ساری در ابتدای این نشست با اشاره به آغاز دوره جدید در سازمان صدا و سیما که از حدود ۳ ماه قبل و با انتصاب رئیس جدید شکل گرفته، اظهار کرد: رویکرد جدیدی متناسب با اقتضائات رسانه، در حال شکل‌گیری و آرایش رسانه‌ای است به ویژه در کانال‌های تلویزیون متناسب‌سازی می‌شود. در این رویکرد برخی شبکه‌ها تعاریف جدیدی پیدا می‌کنند که نقشه راه مناسبی برای آنها طراحی شده است.

وی افزود: بنا شد شبکه آموزش نیز متناسب با رویکرد جدید، تعاریف خود را آغاز کند و به حوزه آموزش و مهارت‌آموزی توجه ویژه داشته باشد. البته شبکه آموزش از حیث مخاطب، عمومی است و همه اقشار باید سهمی در آن داشته باشند.

مدیر شبکه آموزش تاکید کرد: آموزش و مهارت طیف بسیار گسترده‌ای را شامل می‌شود که از آموزش‌های رسمی مستقیم گرفته تا آموزش‌های ضمنی و مادام‌العمر را دربر می‌گیرد. بنابراین ما از مهارت‌های کاملا تخصصی خواهیم داشت تا مهارت‌های عمومی و اجتماعی.

ساری با بیان اینکه شبکه آموزش در حال طراحی نقشه راهبردی است، یادآور شد: با توجه به نیازهای جامعه و کشور و اسناد بالادستی که کشور دارد، مثل سند تحول نظام آموزش و پرورش یا اقتصاد مقاومتی؛ این طراحی صورت می‌گیرد. ما امکانات، بضاعت‌ها و محدودیت‌ها را نیز در نظر خواهیم گرفت و در تلاشیم متناسب با موضوعات، تشریک مساعی با نهادهای عمومی و مردمی داشته باشیم و همکاری و مشارکت نظام و جامعه را درک کنیم تا نتایج آنها به برنامه تلویزیونی تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه در این مسیر همکاری و همراهی وزارت آموزش و پرورش ضروری است، ادامه داد: ما باید در این نظام همکاری، تقسیم کار داشته باشیم. ساختار شبکه نیز تغییراتی پیدا کرده و گروه‌های برنامه‌ساز متناسب با این چند حوزه تعریف شده‌اند و بخش‌های دیگر شبکه متناسب با این رویکرد در حال تغییر است. پس از این طراحی، در سال ۹۴ نهایتا از اوایل تابستان شاهد برنامه‌هایی خواهیم بود که این رویکرد را تقویت می‌کند. البته برنامه‌های خوب شبکه ادامه خواهد داشت.

مدیر شبکه آموزش درباره ویژه برنامه‌های نوروزی، توضیح داد: برنامه‌های مورد علاقه مخاطبان در تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت، اما حال و هوای متناسب با سال نو و تعطیلات نوروزی خواهد داشت. یکی از این برنامه‌ها «قند پهلو» است که به احترام مخاطبان، در تعطیلات نوروز پخش می‌شود و اکنون در مرحله ضبط قرار دارد.

وی اضافه کرد: یکی از ویژگی‌های این برنامه این است که علاوه بر شاعران و طنزپردازان کشور، شعرا و طنازان تاجیکستان و افغانستان نیز برای حضور در برنامه دعوت شده‌اند و فضای مفرح و شاد همراه با طنز فاخز در «قند پهلو» وجود خواهد شد. پخش این برنامه از تعطیلات آغاز می‌شود و پس از یک توقف ۳-۲ روزه، از پنجم فروردین ماه تا پایان نوروز ادامه خواهد داشت.

ساری، «مشاعره» ویژه نوروز را یکی دیگر از برنامه‌های شبکه آموزش، معرفی و اظهار کرد: «زندگی ما قصه نبود»، تالک‌شویی است که به برخی موضوعات خاص می‌پردازد و موارد نادر از سرگذشت و تجربه افراد در قالب گفتگو را دربر می‌گیرد. مرحله ضبط این برنامه رو به پایان است و برنامه دیگری با عنوان «رٌخ تو رٌخ» نیز گفتگوی صمیمی با برخی قهرمانان نظام آموزشی کشور از جمله معلمان و خادمان عرصه آموزش و پرورش، واقفان، مدیران و چهره‌هایی است که وجه قهرمانی دارند.

مدیر شبکه آموزش ادامه داد: «گل‌آموز» نیز به طور ویژه برای کودکان روی آنتن می‌رود. همچنین برنامه‌هایی چون «مشق عشق» با موضوع (خانواده) و «دکتر سلام» با حضور پزشکان زبده و ماهر پخش خواهد شد. در حوزه موسیقی نیز «دستان» را داریم که به صورت ویژه نوروز در حال تولید است و تمام روزهای تعطیلات روی آنتن می‌رود.

وی از برنامه «سفید» به عنوان برنامه مرجع در حوزه فرهنگ و هنر نام برد و گفت: پخش این برنامه نیز در نوروز ادامه پیدا خواهد کرد. مستندهای جذاب و انیمیشن‌هایی برای خردسالان و کودکان را نیز در ایام نوروز در نظر گرفته‌ایم. «دوربین هفت» نیز در موضوعات مختلف ویژه تهران و شهرستان‌ها گزارش پخش می‌کند.

ساری درباره برنامه «رادیو هفت» نیز تصریح کرد: این برنامه مخاطبان فراوانی دارد اما عوامل آن برای تجدید قوا و فراغت از فعالیت فرسایشی در طول یک سال که برای این برنامه روتین داشته‌اند، درخواست کرده‌اند که اواسط فروردین برنامه نداشته باشند و در این ایام تنها گزیده‌ای از «رادیو هفت» روی آنتن می‌رود.

مدیر شبکه آموزش در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره برنامه سال تحویل این شبکه نیز توضیح داد: از آنجایی که سال تحویل بعد از ساعت پخش شبکه آموزش است و ساعت پخش شبکه پیش از این رویداد تمام می‌شود، ما ویژه برنامه سال تحویل نخواهیم داشت اما شب سال تحویل برنامه‌های ویژه‌ای از جمله «قند پهلو»، «زندگی ما قصه نبود» و «مشاعره» روی آنتن می‌رود. اما مثل برخی دیگر از شبکه‌ها در ساعت سال تحویل برنامه نداریم.

وی درباره پخش فیلم سینمایی نیز اظهار کرد: در تقسیم‌بندی جدید ما فیلم و سریال نداریم. البته حتما کار نمایشی خواهیم داشت. اما قالب‌های جذابی چون مسابقه، تاک‌شو و جنگ وجود دارد که از آنها استفاده می‌کنیم.

ساری در پاسخ به اینکه آیا این شبکه، برنامه‌های آموزش ورزش خواهد داشت یا خیر؟ گفت: ما روی این موضوع فکر می‌کنیم. در حوزه ورزش نیز از آنجایی که شبکه اختصاصی وجود دارد، ما باید بدانیم چطور وارد شویم که با این شبکه تداخل نداشته باشیم.

مدیر شبکه آموزش همچنین توضیحاتی درباره چابک‌سازی در سازمان، چیدمان بهتر نیروها و تلاش برای بهره‌وری بیشتر آنها ارائه کرد.

در ادامه احمد معلم مدیر تأمین برنامه شبکه آموزش نیز در سخنانی گفت: ما در سازمان در شرایط گذر هستیم. ریاست سازمان تغییر کرده و تغییراتی در تفکرات مدیر جدید وجود دارد. درباره مشکلات مادی ما هم که همه آگاه هستند و ما با دست خالی کار می‌کنیم. ساری نیز در این چند ماه به حفظ شرایط موجود برای نوروز ۹۴ پرداخته است.

وی تاکید کرد: ما امسال از سال گذشته بهتر و قوی‌تر خواهیم بود و با وجود اینکه فیلم و سریال از ما گرفته شده، این موضوع توجه ما را به مستندهای خاص جلب کرده است؛ ضمن اینکه ممکن است شبکه ما ۲۴ ساعته شود، چون ما حتی برای برخی از برنامه‌هایمان در جدول پخش، فرصتی برای تکرار نداریم.