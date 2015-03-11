  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۱۱

توصیه‌های ایمنی آتیلا پسیانی در «سفر بخیر»

توصیه‌های ایمنی آتیلا پسیانی در «سفر بخیر»

ویژه برنامه‌های «سفر بخیر» به تهیه کنندگی ایوب جمشیدی، چهارشنبه ۲۰ اسفندماه میزبان بازیگر شناخته شده کشورمان است.

ایوب جمشیدی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: به بهانه روزهای پایانی سال و آغاز سفرهای نوروزی، برنامه «سفر بخیر» ویژه برنامه بسیار خاصی را تدارک دیده است که بعد از اخبار شبانگاهی روانه آنتن شبکه می‌شود.

وی درباره مهمانان این برنامه توضیح داد: سعی شده از هنرمندان و چهره‌های ورزشی در برنامه استفاده شود تا توصیه‌ها و نکات ایمنی در باب رانندگی را از زبان آنان جویا شویم. ارائه پیام‌ها و دستور العمل‌های مهم از زبان چهرها و بزرگان جامعه گیرایی خاصی دارد و همیشه در ذهن مخاطبان رسانه باقی خواهد ماند.

این تهیه‌کننده یادآور شد: اجرای برنامه نیز به دو بخش توصیه‌های ایمنی و ترافیکی در مورد نکات مهم رانندگی تقسیم شده است که اجرای آن با ناصر خیرخواه است و بخش هنری را برزو ارجمند اجرا می‌کند. در این برنامه آتیلا پسیانی هنرپیشه سینما و تلویزیون دعوت شده و توصیه‌ها از زبان این عزیز مطرح می‌شود.

برنامه «سفر بخیر» کاری از گروه اجتماعی شبکه سه سیما است که پس از اخبار شبانگاهی از آنتن شبکه سه پخش می‌شود.

کد مطلب 2516432

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها