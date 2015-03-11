ایوب جمشیدی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: به بهانه روزهای پایانی سال و آغاز سفرهای نوروزی، برنامه «سفر بخیر» ویژه برنامه بسیار خاصی را تدارک دیده است که بعد از اخبار شبانگاهی روانه آنتن شبکه میشود.
وی درباره مهمانان این برنامه توضیح داد: سعی شده از هنرمندان و چهرههای ورزشی در برنامه استفاده شود تا توصیهها و نکات ایمنی در باب رانندگی را از زبان آنان جویا شویم. ارائه پیامها و دستور العملهای مهم از زبان چهرها و بزرگان جامعه گیرایی خاصی دارد و همیشه در ذهن مخاطبان رسانه باقی خواهد ماند.
این تهیهکننده یادآور شد: اجرای برنامه نیز به دو بخش توصیههای ایمنی و ترافیکی در مورد نکات مهم رانندگی تقسیم شده است که اجرای آن با ناصر خیرخواه است و بخش هنری را برزو ارجمند اجرا میکند. در این برنامه آتیلا پسیانی هنرپیشه سینما و تلویزیون دعوت شده و توصیهها از زبان این عزیز مطرح میشود.
برنامه «سفر بخیر» کاری از گروه اجتماعی شبکه سه سیما است که پس از اخبار شبانگاهی از آنتن شبکه سه پخش میشود.
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