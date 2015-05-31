رقابت زنده بینندگان «سفر بخیر» در برنامه امشب

به گزارش خبرنگار مهر، «سفر بخیر» یکشنبه ۱۰ خردادماه ساعت ۲۳:۱۰ میزبان سردار مهری رییس پلیس راهور ناجا است و اولین حضور او بعد از انتصابش در این برنامه خواهد بود.

از آیتم‌های دیگر دعوت از ۱۲ نفر از برندگان مسابقه این برنامه در دوره‌های قبلی است. این برندگان به صورت حضوری رقابتی را رقم خواهند زد که بسیار مهیج خواهد بود و گزیده‌ای از بخش‌های قبلی از برنامه‌های «سفر بخیر» نیز در این برنامه پخش می‌شود.

«سفر بخیر» همچنین چهارشنبه ۱۳ خرداد به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی (ره) ساعت ۲۲:۲۰ میزبان سردار حسینی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ است که درباره مسیرها و راه‌های ورودی به مرقد مطهر با توجه به سیل عظیم عاشقان و عزادارن رهبر کبیر انقلاب نکاتی را برای روان شدن ترافیک احتمالی متذکر می‌شود.

این برنامه کاری از گروه اجتماعی شبکه سه سیما است و به تهیه‌کنندگی ایوب جمشیدی و با اجرای ناصر خیرخواه بعد از اخبار شبانگاهی پخش می‌شود.