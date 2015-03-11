خواست محتاطانه ژاپن به نقش آفرینی بیشتر در دریای چین جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انتظار می رود که همکاری های امنیتی توکیو ابعاد وسیعی داشته باشد. در حال حاضر، ژاپن قایق های گشت دریایی را در اختیار هر دو کشور قرار داده و علاوه بر این قرار است که ظرف ماه های آینده نخستین مانور دریایی خود را با کشور فیلیپین اجرا نماید.

البته ناگفته نماند که ژاپن همه این اقدامات را با احتیاط انجام می دهد تا مبادا موجبات خشم چین را فراهم آورد.

توکیو برخلاف مانیل و هانوی هیچ گونه اختلافی با چین در محدوده دریای چین جنوبی ندارد اما از آن بیم دارد که مبادا چین بر گذرگاه آبی که بیشتر تجارت دریایی ژاپن در آن انجام می گیرد تسلط پیدا نماید.

مساعدت ژاپن به کشورهای منطقه نیز در پی صحبت های ماه گذشته نخست وزیر این کشور شینزو آبه ارائه می شود که در آن از کمک توکیو به حفظ آزادی کشتی رانی و پرواز هواپیماهای گشت زنی در منطقه جنوب شرق آسیا سخن گفته بود.

علاوه بر این، همکاریهای اخیر در تطابق با سیاستهای امنیتی پیشنهاد شده از سوی شینزو آبه است که در آنها خواستار کاستن از محدودیت های قوانین پس از جنگ ژاپن در محدوده اقیانوس آرام شده و در تناسب با سیاست توازن قوای واشنگتن در سطح آسیا عمل می کند.

مانور دریایی مشترک ژاپن و فیلیپین نیز در راستای بخشی از توافق امنیتی امضا شده از سوی توکیو است که در آن مذاکرات منظم بین معاونین وزرای دو کشور و ارتباط میان اعضای بلند پایه دولت نیز لحاظ شده است.

علاوه بر این، ده شناور گارد ساحلی نیز که قرار است ژاپن برای فیلیپین بسازد تا اواخر امسال به این کشور تحویل داده خواهد شد.

ضمنا، این امکان وجود دارد که ژاپن در تامین مالی پروژه بهبود زیرساخت های موجود در اطراف یکی از پایگاه های نظامی فیلیپین که در جزیره پالاوان واقع شده است مشارکت نماید. این جزیره یکی از نزدیکترین نقاط خشکی به منطقه تحت منازعه اسپارتلیس است – منطقه ای که در آن چین مشغول ساختن مجمع جزایر مصنوعی و اولین باند فرودگاهی در دریای چین جنوبی است.

ادعا می شود که ژاپن در ارائه مساعدت خود به کشورهای منطقه تا حدی پیش نرفته که موجبات نگرانی چین را فراهم آورد اگرچه وزیر دفاع این کشور ژنرال ناکاتانی در ماه گذشته اظهار داشت که سیاست عدم اعزام هواپیماهای گشت دریایی به حریم هوایی دریای چین جنوبی با توجه به اهمیت گذرگاه آبی برای توکیو نیازمند بازنگری است.

لازم به ذکر است که اظهارات ناکاتانی به دنبال آن ایراد شد که یکی از مقامات بلندپایه نیروی دریایی آمریکا گفت واشنگتن از گشت هوایی ژاپن در سطح منطقه استقبال می کند.

علاوه براین، گفته می شود که مقامات وزارت دفاع ژاپن در حال گفتگو پیرامون اجرای پروژه های مشترک تولید سلاح با دو کشور مالزی و اندونزی هستند.

ضمنا، شینزو آبه روابط گرمتری را با استرالیا در پیش گرفته است.

در مجموع، تغییرات در رفتار نظامی ژاپن در ماه های پیش رو این اجازه را به نخست وزیر این کشور خواهد داد که بیش از پیش در دریای چین جنوبی نقش آفرینی نماید. به عنوان مثال، هدف ژاپن از ارائه کمک نظامی به کشورهای منطقه می تواند سرمایه گذاری برای فروش تسلیحات باشد.