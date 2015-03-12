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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۵۷

حجت الاسلام خاتمی:

برنامه ریزی مناسب برای برگزاری مطلوب راهیان نور مهم است

برنامه ریزی مناسب برای برگزاری مطلوب راهیان نور مهم است

زنجان- نماینده ولی فقیه در استان زنجان، بر ضرورت برنامه ریزی مناسب برای برگزاری مطلوب راهیان نور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه چهارشنبه در دیدار با خادمان اردوهای راهیان نور، بر لزوم تبیین فلسفه دفاع مقدس در بین جوانان اشاره کرد و افزود: دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس باید برای نسل جوان تبیین و تشریح داده شود.

وی اظهار داشت: دفاع مقدس که از وقایع مهم تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران است باید برای همیشه زنده نگه داشته شود و در این راستا باید اطلاع رسانی لازم لحاظ شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: دوران هشت سال دفاع مقدس افتخاری بزرگ برای کشور است و باید خاطرات آن دوران و شجاعت‌ها و دلاوری‌ های رزمندگان برای جوانانی که در آن برهه زمانی نبودند و در جنگ حضور نداشتند به خوبی گفته شود.

حجت الاسلام خاتمی به هجمه‌های دشمنان در راستای جذب جوانان به موضوعات غیردینی اشاره کرد و افزود: راهیان نور نیز فرصتی بسیار طلایی است که با این هجمه مقابله کرده و جوانان را به سمت دین و اسلام دعوت کنیم.

وی یاد آورشد: اردوهای راهیان نور به صورت چهار فصل و با حضور اقشار مختلف برگزار می شودو همین امر یک حرکت عظیم فرهنگی در بیان رشادتهای جوانان دفاع مقدس است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد: هر گوشه دفاع مقدس برای تاریخ ما مایه افتخار است و سرمایه گذاری در راستای انتقال فرهنگ دینی و پاسداشت فرهنگ آن به جوانان تاثیر بسیار خوبی دارد.

حجت الاسلام خاتمی گفت: در هر دوره که راهیان نور تمام شد این خادمان جلسه بگذارند نقاط قوت و ضعف این سفر را بازگو کنند و برای رفع نقاط ضعف تلاش کنند و نقاط قوت را بیشتر تسریع دهند.

وی با اشاره به اینکه فلسفه دفاع مقدس تاکنون به صورت علمی کار نشده است گفت: باید به ابعاد کلی دفاع مقدس پرداخته شود.

کد مطلب 2516666

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