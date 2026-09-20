به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در چند جبهه با موانع روبه‌رو شده است. دادگاه مانع افزودن نام او به مرکز هنرهای نمایشی جان اف. کندی شد، بانک مرکزی آمریکا برخلاف فشارهای ترامپ نرخ بهره را افزایش داد و دیوان عالی نیز تلاش او برای محدود کردن رأی‌گیری پستی را متوقف کرد.

همزمان، جنگ آمریکا علیه ایران با وجود تلاش‌های ترامپ برای دفاع از عملکردش همچنان در میان بسیاری از آمریکایی‌ها نامحبوب است و نگرانی‌ها درباره اقتصاد و افزایش قیمت بنزین افزایش یافته است. با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای، نیویورک‌تایمز نوشته است که نفوذ سیاسی ترامپ نیز با چالش‌هایی روبه‌رو شده است.

ترامپ پس از این ناکامی‌ها بار دیگر رسانه‌ها را هدف قرار داد و کاخ سفید ممنوعیت ورود خبرنگاران سی‌ان‌ان، ام‌اس‌ناو و پولیتیکو را اجرا کرد. ترامپ دلیل این تصمیم را انتشار گزارش‌های «عمداً منفی» عنوان کرده و گفته است در صورت تغییر پوشش خبری، ممکن است این ممنوعیت لغو شود.

کارشناسان قانون اساسی و سازمان‌های مدافع حقوق مدنی این اقدام را مغایر با متمم اول قانون اساسی آمریکا دانسته‌اند، زیرا رسانه‌ها را به دلیل محتوای گزارش‌هایشان مجازات می‌کند.

این گزارش همچنین به اقدامات دولت ترامپ علیه رسانه‌ها و مخالفان از جمله قطع بودجه رسانه‌های عمومی و فشار بر شبکه‌هایی که پوشش منفی از رئیس‌جمهور دارند، اشاره می‌کند. یک مقام سابق جمهوری‌خواه نیز گفت این اقدامات باعث شده توجه افکار عمومی، به‌جای برنامه ترامپ برای کاهش قیمت‌ها، به درگیری‌های او با رسانه‌ها معطوف شود.