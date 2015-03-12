شاخص های امنیتی در مازندران ارتقا یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب چهارشنبه در نشست تشریح برنامه های سفر تسهیلات نوروزی مازندران، با اشاره به برنامه های پلیس در ایام نوروز گفت: واحدهای گشتی، موتوری و پیاده برای پوشش انتظامی شهری فعالیت می کنند.

سردار جعفری نسب به بحث پلیس افتخاری اشاره کرد و گفت: بیش از هزار و ۴۰۰ نفر پلیس افتخاری در استان جذب شده اند که از این ظرفیت برای ارتقای شاخص های امنیتی استفاده خواهیم کرد.

مجرمان کنترل می شوند

وی کنترل سارقان را از جمله طرح ها بیان کرد و گفت: برای کنترل مجرمان برنامه ریزی و هماهنگی خوبی بین دستگاه قضایی و انتظامی صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی مازندران یادآور شد: امسال با انرژی مضاعفی در خدمت همه ایرانیان هستیم زیرا مازندران متعلق به همه ایرانیان است.

فرمانده انتظامی مازندران درباره تقویت پلیس ۱۱۰ گفت: گسترش نیروها به صورت میدانی کمک بزرگی برای سامانه ۱۱۰ است و تمام خودروهای پلیس را تجهیز کرده ایم.

وی بیان داشت: بگونه ای برنامه ریزی می کنیم که همه مردمان و مسافران وارده به استان با یک آسایش خاطری از مناطق مختلف استان بازدید کنند.

میزان اقامت در مازندران به چهار شب رسید

دلاور بزرگ نیا مدیرکل میراث فرهنگی مازندران درباره ارتقای کیفیت خدمات گردشگری با اشاره به اینکه میزان اقامت مسافران در سال گذشته بطور متوسط چهار شب بود، این میزان اقامت را کم دانست.

وی برپایی تئاتر و آیین های نمایشی، موسیقی سنتی و برنامه های فرهنگی را از جمله نیازها برای افزایش مدت اقامت مسافران یاد کرد و گفت: امسال کمیته فرهنگی شهر به شهر برنامه هایی را تدوین شده است.

بزرگ نیا گفت: در این برنامه سعی شده با فیلمهایی دارای موقعیت اکران بالا برای افزایش مدت اقامت مسافران تدبیری اندیشیده شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی با عنوان اینکه گردشگران خارجی در قالب تور به استان سفر می کنند گفت: معمولا سفر این گردشگران برنامه ریزی شده است.