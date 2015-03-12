۴۰ هزار دستگاه تراکتور شماره گذاری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلج شامگاه چهارشنبه در جلسه ای با حضور رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور سمنان، مرکز تعویض پلاک و نمایندگان صنف کارهای کشاورزی در سازمان جهاد کشاورزی استان، ضمن بررسی پیشرفت طرح شماره گذاری تراکتور و کمباین و مسائل و مشکلات آن، افزود: این طرح در راستای ساماندهی، آمارگیری دقیق و ارائه خدمات به صاحبان ماشین آلات کشاورزی بسیار ضروری است.

وی با بیان اینکه این طرح ابتدا از محل کارخانجات تولید شروع شد گفت: تا کنون حدود ۴۰ هزار دستگاه تراکتور از محل تولید شماره گذاری شده است.

رئیس گروه پشتیبانی امور مهندسی مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به اینکه این طرح در حال حاضر برای کمباین و تراکتور های زیر۱۳ سال در حال اجراست و پیگیر رساندن آن به مرز ۲۵ سال هستیم افزود: تاکنون تعداد ۲۵ هزار دستگاه نیز از این محل شماره گذاری شده است.

سید علی اکبر کریمی رئیس شماره گذاری پلیس راهور سمنان از دریافت تعداد ۱۲۰ پرونده تکمیل شده برای بازدید خبر داد افزود: کار بازدید در کوتاهترین زمان بعد از ارسال پرونده ها انجام خواهد شد و با توجه به حداکثر عمر ۱۳ ساله در طرح فوق، مالکان تراکتور های مدل ۸۰ تا پایان سال فرصت شماره گذاری دارند.

نماینده تراکتورسازی داروانای سمنان که سومین کارخانه از نظر فروش تراکتور در کشور است نیز از آمادگی برای شماره گذاری تراکتورهای تولیدی در سال آینده با لحاظ کردن استانداردها و رفع مشکل بیمه خبر داد.

محمد رضا اسفنجانی رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان نیز در این نشست گزارشی از روند اجرای طرح در استان و ارسال پرونده های تکمیل شده به مرکزتعویض پلاک ارائه کرد و افزود: هدف طرح شناسنامه دار کردن تراکتور ها و کمباین های فعال در بخش کشاورزی با اهداف انتظامی، امنیتی، تولیدی و دسترسی راحت تر صاحبان آن به خدمات از جمله سوخت است.

در این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر مقرر شد تا مالکان تراکتور و کمباین مدل ۸۰ به لحاظ فرصت زمانی در اولویت تشکیل پرونده برای شماره گذاری هستند، شهرستان ها در اسرع وقت پرونده تراکتورهای آماده بازدید را ارسال کنند و شماره گذاری تراکتور تولیدی کارخانه دارونا از سال آینده از محل کارخانه انجام شود.