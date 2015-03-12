صد درصد اعتبارات عمرانی استانی گیلان به کار گرفته شد

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمد علی نجفی عصر چهارشنبه در نهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه‌ استان، با اشاره به سیاست دولت در تکمیل طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا اظهار داشت: اعتبارات عمرانی استانی در راستای این سیاست امسال بصورت صد درصد تخصیص یافته است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت مشارکت فعال دستگاه های اجرایی در فرایند تهیه برنامه‌ی ششم توسعه‌ی استان گفت: تلاش کنید برای احصاء حقوق متعلق به مردم در تدوین برنامه نقش فعال داشته باشید.

نجفی افزود: در گذشته یکی از نگرانی‌های همیشگی در گیلان عدم تحقق حقوق استان در برنامه‌های توسعه بوده است. از این رو باید با تلاش مجدانه این نگرانی را در برنامه‌ ششم توسعه برطرف کنیم.

استاندار گیلان با یادآوری تهیه‌ برنامه‌ آمایش سرزمین بهره گیری از نظرات اساتید دانشگاهی و نخبگان را مهم عنوان کرد.

استاندار گیلان بر توجه به ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه‌ ششم توسعه تأکید کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی از جمله نکات مهمی به شمار می‌رود که باید همواره نسبت به آن اهتمام جدی داشته باشیم.

نجفی به در پیش بودن نوروز و اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: همواره نیاز داریم تا آثار شهداء در بین نسل جوان و جدید متجلی شود و بر همین اساس مدیران کمک‌های لازم برای تسهیل در کار کاروان راهیان نور را در نظر بگیرند.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش در خصوص توسعه‌ صنعت نوغانداری و مقابله با خشکسالی نیز تأیید کرد و گفت: بسیار امیدوارم در سالهای آینده وضعیت صنعت ابریشم با اقداماتی که در دولت آغاز شده است پس از سالها رکود، بهبود یابد.