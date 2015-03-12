بایرن زیر فشار بود/ بازی به طور کل در دست ما بود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ چهارشنبه شب موفق شد در ورزشگاه «آلیانتس آرنا» با نتیجه ۷ بر صفر مقابل شاختار دونتسک به برتری رسیده و به دور یک چهارم پایانی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا راه پیدا کند. شاختار از دقیقه سوم این بازی با اخراج «الکساندر کوچر» با یک یار کمتر بازی میکرد.
«پپ گواردیولا» در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: از عملکرد بازیکنانم در بازی امروز خوشحالم. آنها زیر فشار بودند اما همانطور که طی سالهای گذشته نشان دادهاند، برای رویارویی با مشکلات آماده بودند.
وی در ادامه تصریح کرد: از اینکه به دور بعد راه یافته ایم خوشحالیم. تیم ما شایسته صعود بود. به طور قطع بازی کردن با تیمی که یار کمتر دارد کمی آسانتر است. به تیمم تبریک میگویم و باید بگویم کل بازی در دست ما بود.
نظر شما