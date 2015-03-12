معارفه فرماندار جدید بندر انزلی صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنج شنبه آیین معارفه فرماندار جدید و تودیع فرماندار سابق انزلی در سالن مجتمع فرهنگی هنری اداره ارشاد این شهرستان برگزار شد و در این مراسم از خدمات قاسم روحانی فر تقدیر و عبدالصمد صفرنژاد بعنوان فرماندار انزلی معرفی شد.

استاندار گیلان در این آیین یاد و خاطره شهدای گرانمایه ایران اسلامی را گرامی داشت و بر اهمیت پاسداشت و تکریم آنها تاکید کرد.

محمد علی نجفی در ادامه با اشاره به پیگیری های دلسوزانه نماینده مردم انزلی در پیشبرد پروژه های عمرانی این شهرستان از خدمات فرماندار سابق انزلی قدردانی کرد.

وی همچنین اظهار کرد: همراهی مسئولان در مسیر اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران که پرچمدارش دولت است،بسیار ارزشمند است و باید آن را قدر بدانیم.

استاندار همچنین با اشاره به کاهش نرخ تورم در کشور به ۱۵ درصد یادآور شد: نرخ تورم در گیلان به ۵/۱۲ درصد رسیده است.

نجفی بیان کرد: بعنوان سخنگوی مردم از سیستم های بانکی خواستم تا همکاری بیشتری داشته باشند و با وجود همراهی خوب بانکها اما هنوز هم مشکلات زیادی در این باره وجود دارد.

استاندار همچنین تثبیت مدیریت را از حقوق مردم دانست و بر اهمیت واجد مهارت و تخصص لازم بودن افراد در تصدی پست ها تاکید کرد.

نجفی در بخشی از سخنانش گفت: منطقه آزاد انزلی، ظرفیتی نه تنها برای انزلی یا گیلان و یا شمال کشور بلکه برای سراسر ایران است و اگر از این ظرفیت استفاده نکنیم ، فردا باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشیم.

وی همچنین با اشاره به اهمیت بهره مند شدن از ظرفیت های دریا بیان کرد: مگر می شود در کنار شهرستان و یا استانی دریا باشد، اما فقر هم در آن وجود داشته باشد؟

استاندار همچنین با تاکید بر اهمیت خدمات رسانی مناسب به مردم، مسئولان را از برگزاری جلسات در ساعات اداری منع کرد و از آنها خواست تا جلساتشان را به بعد از ساعات اداری موکول کنند.

نجفی همچنین با اشاره به مشکل اشتغال در گیلان گفت: باید فرصت حضور سرمایه گذار در استان را مهیا کنیم.

وی افزود: انزلی با توجه به پیشینه و مردمش از فضای لازم برای پذیرش سرمایه گذار برخوردار است.

ارتقاء و بهبود ارائه خدمات درمانی با تلاش های دولت تدبیر و امید، لزوم توجه به منابع طبیعی و مسائل زیست محیطی، ارائه خدمات مناسب به گردشگران ، تلاش در راستای حل مشکلات حوزه پسماند از دیگر مواردی بود که استاندار گیلان در این مراسم به آنها اشاره کرد.

امام جمعه شهرستان بندرانزلی نیز در این آیین اظهار داشت: سِمت ها ماندگار نیستند و از پی هر آمدنی، رفتنی هست.

حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالجواد شمس الدین افزود: خوش به سعادت انسانی که هنگام رفتن ،از انجام تکلیفش، خوشنود باشد.

وی یادآور شد: شهرستان بندرانزلی در مجموع از مدیران خوبی برخوردار است و همه مسئولان آماده کار و تلاش و فعالیت هستند.

وی ضمن اشاره به بخشی از عهدنامه حضرت امیرالمومنین به مالک اشتر و لزوم نگرش مناسب بر انجام امور از سوی مسئولان، بیان کرد: باید بکوشیم تا با پیشرفت کشور و تحقق آرمانهای حضرت امام (ره) و شهدا، چهره واقعی اسلام را نشان دهیم.

امام جمعه انزلی خاطر نشان کرد: شهرستان انزلی از ظرفیت های فراوانی برخوردار است و برای رفع مشکلاتش نیازمند عنایت مسئولان استانی و حتی کشوری است.

گفتنی است در این مراسم فرماندار سابق و جدید شهرستان انزلی نیز سخنرانی کردند.