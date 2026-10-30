۸۰ درصد تولید برق وابسته به گاز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا عزیزی تاکید کرد: مهم‌ترین عامل ناترازی گاز در کشور، مصرف بی‌رویه است؛ به‌طوری که میزان مصرف گاز در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی است.

وی بهینه و استاندارد نبودن صنایع و وسایل گازسوز را باعث ناترازی و کمبود گاز دانست و افزود: در رخدادهای اخیر چند فاز عسلویه مورد اصابت دشمن قرار گرفت و از رده تولید گاز خارج شد.

عزیزی تصریح کرد: در بخش استحصال و استخراج گاز، به‌ویژه از مخازن مشترک با کشورهایی مانند عراق و قطر، شرکت‌هایی که برای اجرای طرح‌های فشارافزایی قرارداد منعقد کرده‌اند، همچنان در انتظار تامین تجهیزات مورد نیاز هستند به همین دلیل این پروژه‌ها عملیاتی نشده است.

وی بخش خانگی را در اولویت مصرف گاز کشور دانست و یادآور شد: با صرفه‌جویی، مدیریت مصرف و استفاده بهینه از در میان مردم، با کمبودی در این بخش مواجه نخواهیم شد.

نماینده مردم شهرستان‌های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به وابستگی ۸۰ درصدی تولید برق به گاز و سوخت‌های فسیلی، در صورتی که مصرف مردم متعادل نشود، به علت بازدهی پایین نیروگاه‌ها امکان دارد با کمبود گاز در فصل سرما مواجه شویم.

وی ایران را دارای دومین منبع گاز دنیا دانست و گفت: مصرف صحیح، بهینه و درست باعث جلوگیری از قطعی گاز در فصل سرد سال می‌شود.