به گزارش خبرنگار مهر، به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی، سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن شامگاه جمعه ۸ آبان در نشست خبری پس از دیدار با استقلال خوزستان اظهار داشت: با توجه به قولی که به هواداران داده بودم، واقعاً از آن‌ها عذرخواهی می‌کنم؛ دوست داشتم پیروزی را به هواداران هدیه کنیم.

وی افزود: نمی‌خواهم از جملاتی مانند اینکه بازیکنان باید ارزش پیراهن تیم را بدانند استفاده کنم، اما بازیکنان باید بدانند در چه باشگاه بزرگی حضور دارند و لازم است عملکرد بسیار بهتری داشته باشند.

ربیعی تصریح کرد: در بخش عمده‌ای از مسابقه تلاش کردیم مالک توپ باشیم و با فشار بالا بازی کنیم؛ عطش زیادی برای پیروزی داشتیم، اما در پاس‌های آخر و یک‌سوم هجومی عملکرد خوبی نداشتیم.

سرمربی ذوب‌آهن گفت: با وجود اینکه راهکارهای مختلفی را برای رسیدن به دروازه حریف تمرین کرده بودیم، نتوانستیم از برتری نسبی خود در جریان بازی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: احساس می‌کنم تیم از نظر ذهنی تحت فشار است و جایگاهش در جدول باعث ایجاد استرس شده است؛ با وجود تلاش‌هایی که برای کاهش این فشار انجام می‌دهیم، هنوز این مسئله وجود دارد.

ربیعی تصریح کرد: البته نسبت به گذشته از نظر نظم تیمی بهتر شدیم و فرصت‌های کمتری به حریفان می‌دهیم، همان‌طور که در دیدار مقابل آلومینیوم اراک و استقلال خوزستان این موضوع مشخص بود؛ البته در دقیقه ۴۳ همین مسابقه نیز روی یک اشتباه می‌توانستیم گل دریافت کنیم.

سرمربی ذوب‌آهن گفت: در مجموع شرایط تیم بهتر شده، اما باید در چنین مسابقاتی زرنگ‌تر و باتجربه‌تر عمل کنیم و سه امتیاز را به‌دست بیاوریم تا در ادامه مسیر با مشکلات کمتری مواجه شویم.

وی ادامه داد: مسیر ما ادامه دارد و باید بیشتر تلاش کنیم، بیشتر آنالیز کنیم و شبانه‌روز برای برطرف کردن نقاط ضعف و تبدیل آن‌ها به نقاط قوت کار کنیم.

ربیعی با بیان این ‌که نمی‌خواهم به عقب برگردم، خاطرنشان کرد: اما انتظارم از بازیکنانی مانند امید لطیفی و محمدجواد محمدی بیشتر است؛ این بازیکنان پیش‌تر شاگرد خودم بودند و امیدوارم به‌مرور عملکرد بهتری داشته باشند.

سرمربی ذوب‌آهن گفت: به‌نظر من ترکیب تیم ما از نظر نوع بازیکنان تا حدودی مشابه است و بازیکنان هم‌سبک زیادی داریم که این مسئله باعث کاهش تنوع در مدل حملات می‌شود؛ با این حال، برخی بازیکنان نیز پایین‌تر از استانداردهای خودشان ظاهر شده‌اند و باید به سطحی که پیش‌تر از آن‌ها انتظار داشتم، نزدیک شوند.

وی درباره استفاده از بازیکنان جوان و احتمال تأثیر رقابت برای حضور در ترکیب اصلی تأکید کرد: نمی‌خواهم درباره مسائل حاشیه‌ای صحبت کنم و اهل بهانه‌جویی نیستم. این تیم را با همین نفرات پذیرفته‌ام و باید با همین مجموعه به کار ادامه دهیم. در سه بازی اخیر به چند بازیکن جوان فرصت دادم، اما انتظاراتم از آن‌ها بیشتر بود.

ربیعی تصریح کرد: برای نمونه، آرش مرتضوی در نیمه نخست حدود ۱۰ توپ دریافت کرد که هشت یا ۹ مورد آن را از دست داد. بازیکنانی مانند بهنام تیموریان و علی اسلامی نیز باید از فرصت‌های خود بهتر استفاده کنند.

سرمربی ذوب‌آهن گفت: وقتی بازیکنی مانند علی آزادمنش به‌عنوان بازیکن تعویضی و در پست تخصصی خودش وارد زمین می‌شود، انتظار دارم بتواند دو یا سه ارسال مناسب برای تیم داشته باشد، اما امروز دو ارسال او پشت دروازه حریف رفت؛ البته نمی‌توانیم همه مشکلات را به گردن بازیکنان بیندازیم.

وی با انتقاد از کیفیت زمین ورزشگاه فولادشهر ادامه داد: واقعیت این است که زمین فولادشهر کیفیت مناسبی ندارد و فوتبال بازی کردن در آن دشوار شده است. این زمین بیشتر به‌سود تیم‌های حریف است، زیرا آن‌ها راحت‌تر می‌توانند دفاع کنند و فضاها را ببندند؛ برای شکستن بلوک دفاعی حریف باید گردش توپ سریع، تغییر جهت بازی و انتقال مناسب توپ داشته باشیم و بتوانیم بین خطوط و در کناره‌ها بازی کنیم، اما کیفیت فعلی زمین اجازه اجرای مطلوب این برنامه‌ها را نمی‌دهد.

ربیعی تصریح کرد: باشگاه به من قول داده بود که زمین را اصلاح کند و امیدوارم هرچه سریع‌تر این اتفاق رخ دهد. البته این مسئله را بهانه‌ای برای نتیجه نگرفتن نمی‌دانم؛ ما باید به هر شکلی که شده پیروز شویم.

سرمربی ذوب‌آهن درباره اتفاقات سکوها و شعارهای هواداران استقلال خوزستان علیه وی اضافه کرد: هواداران ذوب‌آهن بسیار نجیب و بااخلاق هستند. یک سؤال دارم، آیا ما می‌توانیم در شهر دیگری و در ورزشگاه حریف، از دقیقه یک تا ۹۰ با بلندگوی دستی به سرمربی تیم میزبان توهین کنیم؟ امروز هواداران استقلال خوزستان با بلندگوی دستی از ابتدای مسابقه تا پایان بازی علیه من شعار دادند و به من توهین کردند. از این موضوع ناراحت بودم و معتقدم باشگاه نیز باید به این مسئله توجه کند. البته امیر خلیفه‌اصل از دوستان خوب و همکار من است و اعضای کادر فنی استقلال خوزستان نیز افراد محترمی هستند که چندین بار از من عذرخواهی کردند. بحث من با آن‌ها نیست، بلکه معتقدم اگر چنین اتفاقی در ورزشگاه تیم دیگری رخ می‌داد، واکنش‌ها چگونه بود؟

وی افزود: باید اخلاق را در تمام ورزشگاه‌ها یاد بگیریم و بدانیم که نباید به هیچ‌کس اهانت شود. باشگاه ذوب‌آهن باشگاهی اخلاق‌مدار است و به اصول اخلاقی پایبند هستیم. من موضوع را به ناظر مسابقه نیز منتقل کردم، اما ایشان اعلام کرد استفاده از بلندگوی دستی آزاد است و هواداران می‌توانند از آن استفاده کنند.

ربیعی در پایان گفت: من هم گفتم اگر استفاده از بلندگوی دستی آزاد است، از این پس از همکارانم در باشگاه می‌خواهم شش یا هفت بلندگوی دستی تهیه کنند و در اختیار هواداران قرار دهند تا اگر کسی به ما توهین کرد، آن‌ها نیز با صدای بلند پاسخ بدهند و صدای یکدیگر را تحت‌الشعاع قرار دهند.