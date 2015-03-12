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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۵

بهرا:

عملیات ایمن سازی اتوبان پاسداران تبریز به پایان رسید

عملیات ایمن سازی اتوبان پاسداران تبریز به پایان رسید

تبریز- شهردار منطقه یک تبریز از اتمام عملیات ترمیم، بهسازی وایمن سازی اتوبان پاسداران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود بهرا صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اتمام این عملیات گفت: با توجه به بروز تصادفات  منجر به خسارت جانی و مالی برای همشهریان عزیز در اتوبان پاسداران و نیاز  اصلی برای ترمیم و ایمن سازی،  عملیات بهسازی قسمتی از اتوبان پاسداران به طول ۱.۵ کیلومتر آغاز و در مرحله آسفالت ریزی قرار دارد.

وی ادامه داد: در راستای ایجاد بسترهای مناسب برای  همشهریان گرامی، شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز اقدام به طرح  ریزی پروژه های  کلیدی و حساس نموده و از آن جمله  می توان به ترمیم، بهسازی، ایمن سازی و زه کشی حاشیه اتوبان جهت تسهیل در عبورو مرور  و جمع آوری آب های سطحی سرازیر شده از ارتفاعات عون بن علی اشاره نمود.

شهردار منطقه یک کلانشهر تبریز در ادامه با اشاره به اهمیت این طرح  افزود: این طرح به  جهت کاهش بار  ترافیکی، سهولت در عبورو مرور و کاهش میزان تصادفات وحوادث ناشی از عبورو مرور و سایل نقلیه، واقع شدن در شریان حیاتی اتصال جاده تهران به بازرگان نقش  حیاتی  داشته  و از جمله  طرح های کلیدی و مورد  تاکید شهردار محترم و اعضای شورا شهر است.

وی افزود: عزم جدی شهرداری بر پایه ایجاد بسترهای رفاه وآسایش و امنیت شهروندان بوده  و در راستای تکریم شهروندان و ارائه خدمات مناسب برای عموم شهروندان کسب میزان رضایت مندی عمومی با درصد بالا و ارائه کارنامه ای  قوی و موفق در طول خدمت به همشهریان عزیز است.

کد مطلب 2516761

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