عملیات ایمن سازی اتوبان پاسداران تبریز به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، داوود بهرا صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اتمام این عملیات گفت: با توجه به بروز تصادفات منجر به خسارت جانی و مالی برای همشهریان عزیز در اتوبان پاسداران و نیاز اصلی برای ترمیم و ایمن سازی، عملیات بهسازی قسمتی از اتوبان پاسداران به طول ۱.۵ کیلومتر آغاز و در مرحله آسفالت ریزی قرار دارد.

وی ادامه داد: در راستای ایجاد بسترهای مناسب برای همشهریان گرامی، شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز اقدام به طرح ریزی پروژه های کلیدی و حساس نموده و از آن جمله می توان به ترمیم، بهسازی، ایمن سازی و زه کشی حاشیه اتوبان جهت تسهیل در عبورو مرور و جمع آوری آب های سطحی سرازیر شده از ارتفاعات عون بن علی اشاره نمود.



شهردار منطقه یک کلانشهر تبریز در ادامه با اشاره به اهمیت این طرح افزود: این طرح به جهت کاهش بار ترافیکی، سهولت در عبورو مرور و کاهش میزان تصادفات وحوادث ناشی از عبورو مرور و سایل نقلیه، واقع شدن در شریان حیاتی اتصال جاده تهران به بازرگان نقش حیاتی داشته و از جمله طرح های کلیدی و مورد تاکید شهردار محترم و اعضای شورا شهر است.



وی افزود: عزم جدی شهرداری بر پایه ایجاد بسترهای رفاه وآسایش و امنیت شهروندان بوده و در راستای تکریم شهروندان و ارائه خدمات مناسب برای عموم شهروندان کسب میزان رضایت مندی عمومی با درصد بالا و ارائه کارنامه ای قوی و موفق در طول خدمت به همشهریان عزیز است.