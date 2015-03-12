کسب رتبه نخست پایتخت در کاهش تلفات رانندگی کشور

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار تیمور حسینی در نشست خبری صبح امروز خود با اشاره به دستاوردهای پلیس در سال جاری، گفت : با تمهیدات در نظر گرفته شده توسط پلیس و همچنین همکاری و همیاری بسیار خوب شهروندان پایتخت در سال ۹۳ موفق شدیم تا ۱۳ درصد از تلفات ناشی از سوانح ترافیکی نسبت به مدت مشابه سال قبل بکاهیم و این کاهش معادل ۸۷ درصدی متوفیان ناشی از تصادفات است.

وی با بیان اینکه پلیس راهور تهران بزرگ توانست مقام نخست کاهش تلفات ترافیکی را در تمام کشور در سال ۹۳ از آن خود کند، گفت: از میان ۵۹۱ نفر جانباخته در ۱۱ ماهه نخست امسال، ۱۶۷ نفر موتورسوار، ۵۶ نفر راننده، ۲۵۴ عابر پیاده و ۷۴ نفر سرنشین بودند. در این میان ۵۰۴ نفر مرد و ۸۷ نفر از متوفیان زن بودند.

رئیس پلیس راهور ادامه داد: همچنین براساس آمارهای پزشکی قانونی ۱۶۶ نفر در صحنه تصادف، ۸۸ نفر حین انتقال و ۱۳۷ نفر در بیمارستان و مراکز درمانی جان خود را از دست دادند.

وی با بیان اینکه آمار فوت حادثه دیدگان در بیمارستان‌ها زنگ خطری جدی است، افزود: با توجه به تمرکز مراکز درمانی در پایتخت می‌بایست سازمان‌های مربوطه طرحی راجع به این آمار داشته باشند و به این سوال پاسخ دهند که چرا این تعداد از مجروحان در مراکز درمانی جان خود را از دست داده‌اند.

سردار حسینی ادامه داد: همچنین طبق آمارهای بدست آمده در حوزه پلیس راهور تهران بزرگ ۶۸۸ فقره تصادف جرحی رخ داد که این تعداد حاکی از کاهش ۴ درصدی تصادفات جرحی بود علاوه براین تصادفات خسارتی در ۱۱ ماهه نخست امسال نیز با کاهشی ۱۰ درصدی همراه بوده است.

وی در باره برنامه های پلیس راهور برای پنج‌شنبه و جمعه پایان سال گفت: امسال با توجه به شرایط تقویمی و متصل‌شدن پنج‌شنبه و جمعه پایان سال به تعطیلات نوروز پیش‌بینی می‌شود ترافیک تردد در مسیرهای منتهی به بهشت زهرا امروز و فردا نیز پرحجم باشد لذا از ساعت ۴ صبح امروز تمامی این مسیرها در پوشش کامل همکاران من قرار گرفته و خوشبختانه ترافیک عبوری در این مسیرها از وضعیت بسیارخوبی برخوردارند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین با اشاره به افزایش سفرهای درون شهری و ترافیک پرحجم در روزهای جمعه محدوده مرکزی پایتخت افزود: با توجه به افزایش تقاضای مردم برای خریدهای نوروزی روزهای تعطیل و جمعه‌های پیش رو از ترافیک بسیار پرحجمی در منطقه بازار برخوردارند لذا با انجام پیش بینی‌های لازم، ترافیک در این معابر را با حضور نیروهای انسانی و بهره مندی از دوربین‌های نظارتی تحت نظر داریم.

وی ادامه داد: مناطق مرکزی شهر از جمله خیابان‌های مولوی، مصطفی خمینی، شوش، صاحب جم در پاره‌ای از مواقع شاهد حجم فوق ظرفیت خود هستند و از این رو این امکان وجود دارد تا محدودیت‌هایی برای تردد خودروها در این معابر اتخاذ شود. لذا از مردم تقاضا داریم تا با توجه به این موضوع سفرهای درون شهری خود در مناطق مرکزی شهر را مدیریت کنند.

سردار حسینی با اشاره به تمهیدات ترافیکی برای سال اینده نیز گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است تا طرح زوج و فرد طرح ترافیک در تمامی معابر شهر از روز اول فروردین ماه سال ۹۴ تا چهاردهم فروردین ماه اجرا نشود.

وی گفت : در ایام تعطیلات نوروز نیز با توجه به سفر شهروندان تهرانی به خارج از شهر معابر شهری خلوت‌تر از گذشته بوده و از این رو برای مدیریت سرعت که اولین اولویت پلیس در طرح نوروزی است مقرر شد تا ۶۰ تیم کنترل سرعت با استفاده از دوربین‌های ثبت تخلف دستی تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت را رصد کنند .

سردار حسینی با اعلام اینکه براین تیم‌ها ۱۹۹ دوربین ثبت تخلف نیز رفتار ترافیکی شهروندان را رصد می‌کند ادامه داد : علاوه بر مدیریت سرعت برنامه ریزی‌های لازم برای مدیریت ترافیک در محل‌های پرتردد در ایام تعطیلات نوروز همچون بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها، موزه‌ها و مراکز خرید انجام شده است و پلیس ترافیک عبوری در این معابر را تحت نظر خواهد گرفت .

رییس پلیس راهور ترهان بزرگ با اشاره به تلاش پلیس برای استفاده هر چه بیشتر از دوربین های ترافیکی افزود :درحال حاضر ۴۰ درصد از ثبت تخلفات توسط دوربین‌های الکترونیکی انجام می‌شود،

وی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده و در چشم انداز سه سال آینده قرار است تا آمار ۴۰ درصدی ثبت تخلفات توسط دوربین‌ها به بیش از ۸۰ درصد ارتقا یابد.این درحالی است که با توجه به تأکید پلیس برای بهره مندی از تجهیزات نوین، امسال توانستیم ۱۱۹ درصد بر تعداد دوربین‌های ثبت تخلف خود در پایتخت اضافه کنیم .

سردار حسینی با اشاره به الکترونیکی شدن نظارت بر تردد خودروها در محدوده زوج و فرد نیز گفت : در حال حاضر ۱۳۰ دوربین ثبت تخلف ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد در ورودی‌های این طرح نصب شده‌اند و به صورت ارشادی و آزمایشی ورود و خروج خودروها در این محدوده‌را گزارش می کنند اما تا کنون برای هیچ کدام از رانند های برگه جریمه صادر نشده است .

وی ادامه داد: ولی طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده از ۲۲ فروردین ماه سال آینده ثبت تخلف ورود غیرمجاز در محدوده زوج و فرد با استفاده از این دوربین‌ها کلید خواهد خودرو این در حالی است که طبق آمارهای موجود روزانه بیش از ۳۰۰ هزار ورود غیرمجاز به محدود زوج و فرد رخ می‌دهد که با بهره گیری از دوربین‌های تعبیه شده در این محدوده قطعاً این تخلفات به میزان معناداری کاهش پیدا خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به تجربه موفق استفاده از دوربین‌ها و ابزارآلات الکترونیکی در پلیس راهور گفت: به عنوان مثال از زمانی که در بهمن‌ماه دوربین‌های تخلف از چراغ قرمز در تقاطعات شهری پایتخت نصب شد، ۱۴۰ هزار تخلفی که پیش از آن به صورت روزانه رخ می‌داد به ۱۶ هزار مورد کاهش پیدا کرد. همچنین با بهره گیری از افزایش ۸۸ درصدی دوربین‌های ثبت تخلف موفق به کاهش ۱۲ درصدی تخلفات سرعت غیرمجاز شده‌ایم.

وی به برنامه‌های آتی پلیس در سال آینده نیز اشاره کرد و افزود: با توجه به تمرکز پلیس برای استفاده از تجهیزات الکترونیکی در ثبت تخلفات قرار است سال آینده سه تخلف حرکت با دنده عقب، تغییر حرکت در بین خطوط بر روی پل‌ها و همچنین حرکت اتوبوس‌ها و کامیون‌ها در لاین سوم بزرگراه‌ها توسط دوربین‌ها ثبت و متخلفان اعمال قانون شوند.

سردار حسینی توجه ویژه به حقوق شهروندی را از جمله برنامه های مهم پلیس راهور در سال ۹۳ برشمر و گفت :یکی دیگر از اقدامات انجام شده در سال ۹۳ را توجه به حقوق شهروندی و ساماندهی تابلوهای پارک ممنوع است که همواره یکی از مطالبات مردمی ساماندهی تابلوهای توقف ممنوع در حاشیه معابرو خیابان‌های پایتخت بوده که با توجه به این موضوع در یازده ماهه نخست امسال شش هزار تابلوی پارک ممنوع حذف، زمان‌دار و یا مکمل حمل با جرثقیل آنها اصلاح شده اند.

وی افزود: همچنین بالغ بر ۳۰۰ تابلوی توقف ممنوعی که در مقابل مساجد وجود داشت در زمان ادای فریضه نماز زمان‌دار شد و محدودیت توقف برای آنها در این زمان حذف شده است و ساماندهی ابلوهایی که کاربرد ندارند همچنان از سوی افسران رانمایی ورانندگی گزارش میشود .

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه به تغییر الگو و اصلاح رفتار مأموران راهور درسال ۹۳ اشاره کرد و گفت: طبق برآوردهای سامانه ۱۹۷ موفق شدیم ۳۱۱ درصد از شکایات مردمی از پلیس راهور را بکاهیم و این درحالی است که براساس همین آمارها تعداد تقدیر و تشکر مردم از همکاران پلیس راهور پایتخت ۱۱۲ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از تمهیدات درنظرگرفته برای روزهای آخر سال افزایش ساعات کاری مراکز ترخیص خودرو که طبق برنامه ریزی‌های انجام شده مقرر شد که تمامی ستادهای ترخیص تا ساعت ۲۰ خدمات خود را به شهروندان ارائه دهند.

سردار حسینی افزود: همچنین در هفته اول تعطیلات نوروزی مراکز ترخیص منطقه یک و منطقه ۱۲ فعال‌اند و در هفته دوم نیز تمامی مرکز طبق روال معمول کار خود را انجام خواهند داد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تقویت حمل و نقل عمومی، گفت: در ۱۱ ماهه نخست امسال برای تقویت حمل و نقل عمومی در پایتخت اقدام به برخورد با وسایل نقلیه موتوری که به خطوط ویژه بی اعتنا هستند را در دستور کار خود قرار داد و طی این مدت ۶۹ هزار خودرو اعمال قانون شده و بیش از ۱۷ هزار وسیله نقلیه نیز توقیف شده‌اند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ همچنین به اطلاعات بدست آمده از دوربین‌های ثبت تخلف سرعت پرداخت و گفت: آمارهای به‌دست آمده نشان می‌دهد ساعت یک تا دو بامداد بیشترین تخلف سرعت در سطح پایتخت انجام می‌شود و پس از این ساعت در ساعات ۶ صبح و همچنین ساعت ۱۳ بیشترین تخلفات سرعت غیرمجاز ثبت شده است.

وی افزود: همچنین با توجه به رصد شبانه بزرگراه‌های پایتخت توسط مأموران پلیس بیش از یک میلیون و ۲۶۰ هزار مورد اعمال قانون در بزرگراه‌ها انجام شد و ۲۹۸ هزار وسیله نقلیه‌ای به صورت همزمان دو تخلف حادثه ساز را مترکب شده بودند توقیف شدند. همچنین ۸۱۸ گواهینامه رانندگی نیز که بیش از ۳۰ نمره منفی را در کارنامه خود داشتند برای شش ماه توقیف شد.