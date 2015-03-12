آیت الله هاشمی در دوراهی فرزند و قانون

مجله مهر: همواره برخورد با فسادهای سیاسی و فسادهای اقتصادی که برخی جریانات سیاسی در آن نقش دارند، یکی از دشوارترین ماموریت های دستگاه قضایی است. ماموریتی که هرگاه بهتر انجام شده، فشار بر قوه قضائیه را نیز به همراه داشته است. در طول هفته‌های گذشته و به دنبال برخورد با پرونده برخی از فسادهای سیاسی - اقتصادی خبرهای متنوعی از زیر فشار قرار گرفتن قوه قضائیه به گوش می‌رسد. البته به نظر می رسد که آخرین نمونه از این فشارها از سوی آیت الله هاشمی و به امید کاستن از حکم «مهدی هاشمی» آغاز شده است.

آیت الله هاشمی این بار موضع گیری هایش را علنی کرده و در آستانه انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با یکی از روزنامه های داخلی به موضع گیری درباره حکم صادر نشده از سوی قاضی پرداخته است!

در این گفت‌وگو آیت الله هاشمی تلاش می‌کند آنچه را که به ‌عنوان رای مطلوب خانواده هاشمی تلقی می‌شود به گوش مخاطب خود برساند. هرچند که در زمان انجام مصاحبه هنوز رای قاضی مشخص نیست ولی به نظر می رسد هر آنچه که به تبرئه نشدن مهدی بیانجامد حکم سیاسی معرفی می شود.

هرچند که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به تجارب و مسئولیت های متعدد بیش از هر شخص دیگری بر فعالیت و اتهامات فرزند خود اشراف دارد اما عجیب است که از سوی دیگر ایشان با نادیده گرفتن فرصت‌های دستگاه قضا به فرزندش حجم دفاعیه وی را دلیلی برای بی‌گناهی مهدی توصیف می‌کند.

حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که دو هزار صفحه دفاعیه مهدی هاشمی دلیلی بر بی‌گناهی وی نیست و بیشتر نشان می‌دهد که قوه قضائیه تمایل دارد که این پرونده را در کمال صبر و به دور از جنجال‌های سیاسی پیگیری نمایند.

از طرفی آیت الله هاشمی تاکید می‌کند که گروهی درصدد هستند تا بدون هیچ دلیلی مهدی را محاکمه کند. حال سوال اینجاست که چرا قوه قضائیه با وجود صف طویلی از پرونده های متعدد سیاسی و اقتصادی باید به سراغ پرونده یک فرد بیگناه برود؟ آن هم فردی که پرونده بی گناهی اش چندین هزار صفحه را سیاه کرده است!

رئیس اسبق مجلس خبرگان در جای دیگری می‌گوید: «حرف ما این است که از بالا دستور ندهید» هرچند که این جمله بارها و به اشکال مختلف از سوی ایشان و برخی دیگر از اعضای خانواده هاشمی در محافل مختلف و رسانه ها مطرح شده است؛ اما اندکی گفت و گو با مردم در خیابان و تاکسی و ... نشان می دهد که بیش از هرچیز این مردم عادی هستند که فارغ از هرگونه جناح بندی سیاسی برای برخورد با پرونده های اقتصادی و به ویژه وابستگان به قدرت لحظه شماری می کنند. مردمی که برایشان وابستگی به چپ یا راست تفاوت چندانی نداشته و صرفا دغدغه صیانت از حق مردم و بیت المال را دارند.

آنچه قابل پذیرش نیست این است که بارها و بارها مقامات قوه قضائیه اعلام کردند که دستگاه قضا بابت این پرونده تحت فشار است. اگر مهدی هاشمی بی‌گناه است دلیل این همه فشار به دستگاه قضایی کشور چیست؟ آیا واقعا اگر مهدی هاشمی بی گناه باشد این بی گناهی در میان آن هزاران صفحه دفاعیه اثبات نشده است؟​