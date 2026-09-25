مسئولان مراقب ارسال سیگنال ضعف باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی منصوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ضیاءآباد با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: زبان یکی از نعمت‌های مهم الهی است که اگر انسان مراقب آن نباشد، می‌تواند منشأ گناهان بسیاری شود.

وی افزود: خداوند متعال دو مانع برای زبان قرار داده است؛ لب‌ها و دندان‌ها تا انسان هر سخنی را بدون تأمل بر زبان نیاورد و باید مراقب باشیم که زبان ما موجب گناه نشود.

ضرورت تکمیل پروژه آب و فاضلاب ضیاءآباد پیش از بارندگی

امام جمعه ضیاءآباد با قدردانی از مسئولان اداره آب و فاضلاب گفت: امیدواریم مسئولان مدیریت کنند تا عملیات عمرانی خیابان اصلی شهر در اسرع وقت به پایان برسد.

منصوری افزود: لازم است این پروژه پیش از آغاز بارندگی و نزولات آسمانی تکمیل شود تا شهرداری و بخشداری بتوانند عملیات آسفالت را انجام دهند و تردد رانندگان و اهالی ضیاءآباد با مشکل مواجه نشود.

وی تأکید کرد: اگر این پروژه در اسرع وقت مدیریت و تکمیل نشود، مشکلات زیادی برای اهالی و افرادی که در این مسیر تردد می‌کنند ایجاد خواهد شد.

سالمندان گنجینه خانواده‌ها هستند

امام جمعه ضیاءآباد با اشاره به روز جهانی سالمندان اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) درباره جایگاه سالمندان فرموده‌اند «الشیخ فی أهله کالنبی فی أمته»؛ یعنی سالمند در خانواده همانند پیامبر در میان امت است.

وی ادامه داد: سالمندان از مهم‌ترین موهبت‌های الهی در خانواده هستند و باید احترام و عزت آنان رعایت شود. این عزیزان فردای ما هستند و پیر شدن نیز سنت تغییرناپذیر الهی است و همه ما روزی پیر خواهیم شد.

منصوری با بیان اینکه احترام به سالمندان احترام به خدا و پیامبر است، گفت: باید قدر پدران و مادران و سالمندان را بدانیم و از برکات حضور آنان در زندگی استفاده کنیم.

وی با اشاره به تأکید قرآن کریم بر احسان به والدین بیان کرد: خداوند در چند آیه قرآن پس از امر به عبادت خود، بلافاصله بر نیکی به والدین تأکید کرده است.

امام جمعه ضیاءآباد افزود: احترام به والدین باید بدون واسطه باشد؛ یعنی خود انسان برای خدمت به پدر و مادر اقدام کند و این تکریم را به دیگران واگذار نکند.

منصوری با اشاره به آثار احترام به والدین اظهار کرد: در روایات برای صله رحم، صدقه و احترام به پدر و مادر آثار و برکاتی بیان شده و باید قدردان زحمات و خدمات پدران و مادران باشیم.

وی در ادامه ارتحال آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت و اظهار کرد: این مصیبت را به مقام معظم رهبری، امام زمان(عج)، مقلدان این مرجع تقلید، ملت شریف ایران و بیت گرامی ایشان تسلیت عرض می‌کنیم.

رئیس‌جمهور در سازمان ملل با قدرت از ملت ایران سخن گفت

امام جمعه ضیاءآباد در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار کرد: از رئیس‌جمهور محترم تشکر می‌کنیم که با سخنرانی خود با اقتدار و قدرت سخن گفت و توانست جنایت و آنچه وی وحشی‌گری آمریکا و رژیم صهیونیستی خواند را برای جهانیان بازگو کند.

وی افزود: رئیس‌جمهور به درستی گفت که در مقابل ایران نمی‌توانید با زور سخن بگویید و تسلیم شدن ملت ایران را نخواهید دید.

منصوری با اشاره به طرح موضوع فعالیت هسته‌ای ایران در مجمع عمومی سازمان ملل گفت: وقتی سلاح هسته‌ای در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی است، چرا بازرسان در ایران حضور دارند و درباره فعالیت هسته‌ای ایران سؤال می‌کنند؟

وی همچنین با اشاره به تصاویر شهدای دانش‌آموز در سخنرانی رئیس‌جمهور گفت: بالا بردن تصاویر رهبر شهید و دانش‌آموزان شهید میناب و لامرد، نشان داد که این جنایات نباید فراموش شود. سؤال این است که گناه این دانش‌آموزان چه بود؟

مسئولان مراقب ارسال سیگنال ضعف به دشمن باشند

امام جمعه ضیاءآباد در عین تقدیر از سخنان رئیس‌جمهور، گفت: یک نقد و خواهش نیز از رئیس‌جمهور محترم داریم؛ در مصاحبه‌ها مراقب باشیم سیگنال و پالس منفی به دشمن ندهیم، چرا که این می‌تواند خطای محاسباتی و اشتباه راهبردی باشد.

وی افزود: دشمن روی کلمه‌به‌کلمه سخنان مسئولان حساب می‌کند و ما باید در مواضع خود مراقب باشیم.

منصوری با اشاره به مواضع مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: آنها اعلام کرده‌اند که به دنبال ایجاد آشوب و اغتشاش و تضعیف جمهوری اسلامی هستند، بنابراین مسئولان باید نسبت به اظهارات خود هوشیار باشند.

مذاکره باید در چارچوب مواضع رهبری دنبال شود

امام جمعه ضیاءآباد با اشاره به موضوع مذاکره گفت: امروز تابع فرمایشات مقام معظم رهبری هستیم و نباید اجازه دهیم تجربه‌های گذشته تکرار شود.

وی با اشاره به برجام اظهار کرد: در برجام امتیازات زیادی داده شد، اما طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرد؛ بنابراین باید در هرگونه تصمیم‌گیری و مذاکره، مراقب منافع کشور باشیم.

منصوری همچنین نسبت به مواضع برخی کشورهای منطقه هشدار داد و گفت: برخی کشورهای عربی منطقه نباید تحت تأثیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در مقابل ایران قرار بگیرند و آسمان خود را برای اقدامات علیه ایران در اختیار دیگران قرار دهند.

انسجام ملت ایران باید حفظ شود

وی با اشاره به حضور مردم در برنامه‌ها و اجتماعات مختلف گفت: صدای اتحاد و وحدت ملت ایران امروز به دنیا مخابره شده و دشمن از این اتحاد و وحدت ترس و واهمه دارد.

امام جمعه ضیاءآباد تأکید کرد: دشمن تلاش می‌کند این اتحاد و وحدت را از بین ببرد و به همین دلیل باید بیش از گذشته مراقب انسجام اجتماعی و وحدت ملی باشیم.

منصوری در پایان برای موفقیت مسئولان، نیروهای مسلح و مقام معظم رهبری دعا کرد و از خداوند متعال، تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) و عزت و سربلندی ملت ایران را مسئلت کرد.

