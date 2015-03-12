بازدید نخبگان کهگیلویه و بویراحمد از پارک علم وفناوری پردیس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد در این خصوص گفت: بازدید یکروزه جمعی از مسئولان استان، اساتید و نخبگان کهگلیویه و بویراحمد از پارک علم و فناوری پردیس تهران به منظور آشنایی آنها با زیرساخت های فناوری و شرکت های دانش بنیان دیگر استان ها و وضعیت تولید ثروت از دانش انجام شد.

علی مرادی هدف از این بازدید را آشنایی نخبگان و اساتید دانشگاهی با زیرساخت های علم و فناوری کشور عنوان کرد و بیان داشت: جایگاه اصلی شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری است و پارک علم و فناوری پردیس نیز به عنوان بزرگترین و مهمترین پارک علم و فناوری کشور پتانسیل زیادی در این زمینه دارد.

وی اظهار داشت: آشنا کردن نخبگان چرخه علم تا عمل و تولید ثروت از دانش یکی از اهدافی است که از مسیر بازدیدهای اینچینی توسط بنیاد نخبگان استان دنبال می شود.

مرادی بیان کرد: عملیاتی کردن اکوسیستم از «ایده تا ثروت» در استان با فرهنگ‌سازی، آشنا کردن نخبگان، سرآمدان و ایجاد دغدغه در زمینه شرکت‌ها دانش‌بنیان و چرخه این موضوع در کنار آشنایی با ظرفیت‌ها و دستاوردهای دیگر استان‌ها محقق می‌شود.