پیکر دو شهید گمنام در اهواز تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شهدا مربوط به عملیات رمضان در شرق بصره در سال ۶۱ و عملیات خیبر در جزایر مجنون در سال ۶۲ هستند که به تازگی پیکر مطهر آنها توسط گروه های تفحص شهدا کشف شده بود.

در مراسم تشییع پیکر این دو شهید گمنام مردم با سردادن شعارهای انقلابی و حماسی از مقام شامخ شهدا تجلیل به عمل آوردند.

پیش از تشییع پیکر این دو شهید، آیین زیارت عاشورا و وداع با شهدا و نماز بر پیکر آنها در حسینیه عاشقان ثاراله اهواز برگزارشد.

پیکر مطهر این شهدا تا چهاراه سلمان فارسی تشییع و برای خاکسپاری و تدفین به قرارگاه کربلا (پایگاه منتظان شهادت) انتقال یافت.

پیکر این دو شهید جزو ۵۸ شهید تازه تفحص شده ای بودند که به تازگی از مرز شلمچه وارد میهن اسلامی شده بودند.