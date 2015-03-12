  1. مجله مهر
  2. گزارش ویژه
۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۵

لاستیک‌های جدید انرژی تولید می‌کنند

لاستیک‌های جدید انرژی تولید می‌کنند

لاستیک های جدید ساخته شده توسط کمپانی گودیر (Goodyear)، در حین حرکت اصطکاک را مهار کرده و گرمای آن را به انرژی الکتریسیته برای ماشین تبدیل خواهد کرد.

مجله مهر: وقتی بحث به انرژی می رسد، گرما مهمترین منبع اتلاف شناخته می شود. برخی اوقات می توان گرمای اتلافی را بدل به استفاده های مفید کرد؛ برای مثال استفاده از گرمای حاصل از فعالیت نیروگاه ها در گرمایش منازل. با این وجود هنوز در اکثر کاربردهای صنعتی و روزمره، گرما به هدر می رود؛ برای مثال با حرکت خودروها بر روی آسفالت جاده ها، گرمای زیادی بر اثر اصطکاک تولید شده و با پراکنده شدن در زمین و هوای مجاور برای همیشه تلف می شود.

مهندسان کمپانی لاستیک سازی گودیر، اخیراً نوعی لاستیک به نام BH-O۳ را معرفی کرده اند که توانایی مهار و به دام انداختن انرژی حاصل از اصطکاک را دارد. این تایر از لایه ای درونی برخوردار است که می تواند در حین حرکت، انرژی گرمایی را به دام انداخته و به سیستم الکتریکی خودرو تزریق کند. اینکه ماده درونی لاستیک چیست، نامعلوم بوده و اما گفته شده که می تواند به دو صورت تولید برق کند: هم از طریق حرکت تایر در جاده و هم با گرم شدن تایر به هر صورت دیگری که باشد، مثلاً قرار گرفتن در پارکینگی که قسمت کفی گرم دارد.

هنوز چند سوال در مورد این تایر بی جواب مانده است: مثلاً چه درصدی از انرژی الکتریسیته مورد نیاز خودرو توسط این لاستیک ها تامین می شود؟ آیا استفاده از این تکنولوژی اختلالی در حرکت خودرو ایجاد خواهد کرد؟ و در آخر اینکه آیا قیمت این تایرها به صرفه خواهد بود؟

کد مطلب 2516878

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • داریوش رحمان ۰۶:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
      0 1
      پاسخ
      ببینید دنیا کجا رسیده ما هنوز توی پراید و سمند موندیم
    • ایرج ۰۰:۲۵ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۹
      0 0
      پاسخ
      این چند سوال آخر بزرگترین عاملی هستند که مانع یشرفت علم می شوند،دنیا داره نابود میشه ما هنوز داریم بحث صرفه اقتصادی رو یش می کشیم
    • ایرج ۰۰:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۹
      0 0
      پاسخ
      من ایده هایی دارم که خیلی بهتر از اینه،میتونه دنیارو نجات بده،اما کی حاضر حمایت کنه؟؟؟؟!!
    • امت قلی پور ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام.ممنون از مقاله خوبتون.به نظرم طرح قشنگیه ولی میشه با استفاده از چرخش چرخها و تغییر دائمی فشار روی لاستیک و انتقال فشار به المانهایی که با تغییر فشار برق تولید میکنند برق بیشتری گرفت.بازم ممنونم از زحماتتون.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها