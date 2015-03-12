مجله مهر: وقتی بحث به انرژی می رسد، گرما مهمترین منبع اتلاف شناخته می شود. برخی اوقات می توان گرمای اتلافی را بدل به استفاده های مفید کرد؛ برای مثال استفاده از گرمای حاصل از فعالیت نیروگاه ها در گرمایش منازل. با این وجود هنوز در اکثر کاربردهای صنعتی و روزمره، گرما به هدر می رود؛ برای مثال با حرکت خودروها بر روی آسفالت جاده ها، گرمای زیادی بر اثر اصطکاک تولید شده و با پراکنده شدن در زمین و هوای مجاور برای همیشه تلف می شود.

مهندسان کمپانی لاستیک سازی گودیر، اخیراً نوعی لاستیک به نام BH-O۳ را معرفی کرده اند که توانایی مهار و به دام انداختن انرژی حاصل از اصطکاک را دارد. این تایر از لایه ای درونی برخوردار است که می تواند در حین حرکت، انرژی گرمایی را به دام انداخته و به سیستم الکتریکی خودرو تزریق کند. اینکه ماده درونی لاستیک چیست، نامعلوم بوده و اما گفته شده که می تواند به دو صورت تولید برق کند: هم از طریق حرکت تایر در جاده و هم با گرم شدن تایر به هر صورت دیگری که باشد، مثلاً قرار گرفتن در پارکینگی که قسمت کفی گرم دارد.

هنوز چند سوال در مورد این تایر بی جواب مانده است: مثلاً چه درصدی از انرژی الکتریسیته مورد نیاز خودرو توسط این لاستیک ها تامین می شود؟ آیا استفاده از این تکنولوژی اختلالی در حرکت خودرو ایجاد خواهد کرد؟ و در آخر اینکه آیا قیمت این تایرها به صرفه خواهد بود؟