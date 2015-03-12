ائتلاف لیونی-هرتزوگ از نتانیاهو پیش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، به فاصله ۵ روز مانده به برگزاری انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی نظرسنجی ها از پیشی گرفتن ائتلاف مخالف نخست وزیر این رژیم حکایت دارد.

بر اساس نظرسنجی که اخیرا رادیو اسرائیل انجام و نتایج آن را منتشر کرده ائتلاف صهیونیستی به رهبری «زیپی لیونی» و «اسحاق هرتزوگ» توانسته است با فاصله اندکی از حزب حاکم لیکود به رهبری «بنیامین نتانیاهو» پیش بیافتد.

بر این اساس ائتلاف چپ میانه احزاب جنبش و کار بخت کسب ۲۴ کرسی از کنیست را در این انتخابات دارد در حالی که سهم حزب لیکود از پارلمان ۲۱ کرسی است. این نظرسنجی همچنین نشان می دهد هیچیک از احزاب چپ گرا و راست گرای اسرائیل نمی توانند اکثریت کرسی های لازم برای تشکیل دولت جدید را که ۶۱ کرسی است، کسب کنند.

در همین حال نظرسنجی های کانال دو اسرائیل و یک شبکه تلویزیونی دیگر نتایج مشابهی را نشان می دهند. پیشتر نیانیاهو از شکل گیری ائتلافی بین المللی برای سرنگون کردن خود خبر داده بود. این در حالی است که سیاست های افراطی وی علاوه بر به راه انداختن موج مخالف خارجی، داد احزاب اسرائیلی را نیز درآورده است. گفتنی است انتخابات زودهنگام پارلمانی اسرائیل روز بیست و ششم اسفند برگزار خواهد شد.