کیفرخواست متهمان یک پرونده کثیرالشاکی در شادگان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم دیلمی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی طرح شکایات متعدد از سوی شمار زیادی از شهروندان و تشکیل پرونده قضایی، موضوع با جدیت در دستور کار مرجع قضایی قرار گرفت و تحقیقات گسترده‌ای در خصوص نحوه وقوع جرایم، شناسایی ابعاد پرونده و نقش متهمان انجام شد.

وی افزود: در جریان تحقیقات مشخص شد متهمان با استفاده از رسیدها و اسناد جعلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی و ابزارهای رایانه‌ای، اقدام به فریب تعداد زیادی از شهروندان و تحصیل مال از آنان کرده‌اند.

دادستان شادگان با اشاره به کثیرالشاکی بودن پرونده و تعدد مال‌باختگان تصریح کرد: صیانت از حقوق شهروندان و برخورد قانونی با افرادی که از طریق جعل اسناد و رسیدهای جعلی و استفاده از ابزارهای رایانه‌ای اقدام به فریب مردم و تحصیل مال می‌کنند، با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

دیلمی ادامه داد: پس از انجام تحقیقات مقدماتی، بررسی مستندات و جمع‌آوری ادله، قرار جلب به دادرسی متهمان صادر و در ادامه کیفرخواست آنان با عناوین اتهامی جعل رایانه‌ای، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری صادر شد.

وی بیان کرد: پرونده با صدور کیفرخواست برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به مرجع صالح قضایی ارسال شده است.