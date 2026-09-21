به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم ملی هندبال مردان ایران صبح امروز در دومین دیدار خود در مرحله گروهی بازیهای آسیایی ناگویا برابر تیم بحرین نایب قهرمان دوره قبل بازیها با نتیجه ۳۴ بر ۲۰ متحمل شکست شد. امید عنایتی‌جو، ملی‌پوش جوان تیم ملی هندبال ایران که در دیدار برابر بحرین عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت، پس از این مسابقه در خصوص شرایط بازی صحبت کرده است.

عنایتی‌جو در خصوص دیدار تیم ملی ایران برابر قهرمان آسیا اظهار داشت: بازی سختی بود و برابر یکی از قدرت‌های هندبال آسیا قرار گرفتیم. ما هم تلاش خودمان را کردیم، اما متأسفانه نتوانستیم خواسته‌های کادر فنی را آن‌طور که باید در زمین اجرا کنیم و در نهایت بازی را واگذار کردیم. امیدوارم بتوانیم با پیروزی در بازی بعد، دوباره به روند مسابقات برگردیم و بهترین نتایج را کسب کنیم.

ملی‌پوش جوان هندبال ایران درباره فرصت حضور بازیکنان جوان در ترکیب تیم ملی و اعتماد نناد کلاییچ به جوانان نیز گفت: حضور در چنین مسابقاتی برای ما بازیکنان جوان تجربه بسیار خوبی است. در این مسابقه در کنار بازیکنان باتجربه به میدان رفتیم و آقای کلاییچ نیز به ما اعتماد کردند. امیدوارم بتوانیم در ادامه مسیر پاسخ اعتماد و زحمات کادر فنی را بدهیم و برای تیم ملی عملکرد خوبی داشته باشیم.