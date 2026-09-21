به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت جامعه مدرسین در پی ارتحال آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی به شرح زیر است:



بسم‌الله الرحمن الرحیم



انا لله و انا إلیه راجعون



قال الصادق علیه‌السلام:



«إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِیهُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ»



ارتحال مرجع عالیقدر تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه)، موجب تألم و تأثر گردید.



آن فقیه پارسا در منزلت‌های علمی و اخلاقی و صفات و کمالات نفسانی در اوج قله بود و کرسی درس او از جمله کرسی‌های پرمحتوا و پرجاذبه برای طلاب علوم اسلامی به شمار می‌رفت.



فضلای بی‌شماری از جامعیت علمی و اخلاقی آن مرجع معظم بهره‌مند بودند و تا نسل‌ها، تشنگان علم و فقه از چشمه‌سار فیوضات او سیراب خواهند شد.



آن استاد متواضع، زاهد و ساده‌زیست، در توانمندی‌های اجتهادی، اشراف گسترده بر فقه و اقوال فقها و قوت و دقت فقهی، کم‌نظیر بود و در علم رجال نیز از ممتازترین و شاخص‌ترین علمای معاصر به شمار می‌رفت.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این مصیبت عظمی را به رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم)، حوزه‌های علمیه، ملت شریف ایران، به‌ویژه مردم شریف قم که سال‌ها در حرم حضرت معصومه (سلام‌الله‌علیها) از معنویت نماز جماعت ایشان بهره‌مند بودند و همچنین به بیت مکرم و آقازادگان دانشمند و معظم آن عالم پرهیزکار تسلیت می‌گوید و برای آن عالم ربانی، علو درجات و برای بازماندگان، وابستگان، ارادتمندان و مقلدان ایشان، صبر و اجر مسئلت دارد.