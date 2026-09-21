هزینه بازسازی پل B۱ ‌حدود ۲.۷ همت برآورد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، امروز (دوشنبه، ۳۰ شهریور) در نشست خبری با تشریح آخرین وضعیت طرح‌های زیرساختی حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: این شرکت در حال حاضر حدود ۲۲۴ طرح تملک دارایی سرمایه‌ای به طول نزدیک به ۴۹ هزار کیلومتر در دست دارد.

وی افزود: این طرح‌ها شامل حدود هزار کیلومتر در بخش ریلی، حدود ۴ هزار کیلومتر در بخش آزادراهی و ۳۵ هزار کیلومتر در بخش بزرگراهی و راه اصلی است که در پیوست شماره مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۵ قرار دارد.

بازوند ادامه داد: از مجموع طول طرح‌های مذکور، حدود ۳۲۰۰ کیلومتر در بخش ریلی، ۳۲۶۸ کیلومتر در بخش آزادراهی و بیش از ۱۸ هزار کیلومتر در بخش بزرگراهی و راه اصلی به بهره‌برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت ساخت بیان کرد: همچنین حدود ۳۷۰۰ کیلومتر در بخش ریلی، ۷۵۰ کیلومتر در بخش آزادراهی و حدود ۱۱ هزار کیلومتر در بخش بزرگراه و راه اصلی در دست اجرا یا مطالعه قرار دارد که آزادراه‌ها عموماً با مشارکت بخش خصوصی اجرا می‌شوند.

وی در ادامه با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه و سپس جنگ جنوب، اظهار کرد: در این جنگ‌ها، نخستین اقدام دشمن پس از هدف قرار دادن سایت‌ها و زیرساخت‌های نظامی، حمله به زیرساخت‌های حمل‌ونقل بود.

بازوند یادآور شد: نخستین محوری که بمباران و تخریب شد، محور تهران - خوزستان بود و تقریباً بیشتر پل‌های موجود در این محور منهدم شد و تعدادی از تونل‌ها نیز مورد حمله قرار گرفتند.

وی با اشاره به محور خرم‌آباد به سمت خوزستان بیان کرد: در محدوده تونل‌های پل‌زال که در رشته‌کوه زاگرس قرار دارند، عمده این تونل‌ها مورد بمباران قرار گرفتند. در این منطقه دره‌هایی وجود دارد که دو طرف آنها به وسیله پل به یکدیگر متصل می‌شوند و این پل‌ها نیز منهدم شدند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: با وجود این تخریب‌ها، هیچ مشکلی برای کشور به وجود نیامد و اتفاقی رخ نداد که کشور گرفتار شود یا محور خوزستان برای بیش از ۲۰ روز مسدود بماند؛ برای تداوم تردد، مسیرهای انحرافی ایجاد شد و همکاران ما به صورت شبانه‌روزی مشغول فعالیت بودند تا جریان تردد در این محورها برقرار بماند.

وی با اشاره به حملات به سایر محورهای ارتباطی کشور گفت: پس از آن، آزادراه تهران - شمال و همچنین جاده پردیس نیز هدف قرار گرفت، اما خوشبختانه موشک‌ها عمل نکردند و منفجر نشدند و یکی از اهداف دشمن نیز همین محورها بود.

بازوند ادامه داد: محور تهران به کرمانشاه نیز هدف حملات قرار گرفت و بسیاری از تونل‌ها و پل‌های این محور، به‌ویژه در مسیر کرمانشاه به سمت عراق، مرز خسروی و ایلام، منهدم شدند؛ با این حال، مهندسان بلافاصله برای بازگرداندن این پل‌ها به مدار تردد اقدام کردند و بخشی از این پل‌ها نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

تملک ۱۶۲ کیلومتر مسیر رشت ـ آستارا انجام شد

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت پروژه راه‌آهن رشت - آستارا اظهار کرد: مسیر این پروژه ۱۶۲ کیلومتر است و یکی از نگرانی‌های دولت روسیه این بود که اجرای پروژه زمانی آغاز شود که عملیات تملک انجام شده باشد. ما عملیات تملک را انجام داده‌ایم، البته هنوز بخشی از مبالغ مربوط به کشاورزان پرداخت نشده است.

بازوند افزود: پرداخت نشدن بخشی از مطالبات کشاورزان به معنای آن نیست که اتفاق خاصی رخ داده است؛ در حال حاضر فرآیند ارزیابی در حال انجام است و اقدامات مربوط به پرداخت نیز در حال پیگیری است.

تا چندماه آینده تکلیف راه‌آهن رشت - آستارا توسط شعام مشخص می‌شود

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ادامه داد: روس‌ها اعلام کرده‌اند توافق‌نامه‌ای که از سوی آنها در مجلس تصویب شده، باید از سوی ایران نیز در مجلس یا شورای عالی امنیت ملی تصویب شود تا قرارداد اجرایی به امضا برسد.

وی گفت: در حال حاضر این موضوع در شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی است و باید درباره آن تصمیم‌گیری شود تا نتیجه به طرف روس اعلام شود.

بازوند افزود: البته در برخی موارد نیز از ما درباره امکان ساخت داخل این پروژه سؤال می‌شود، اما فعلاً مبنا را بر انجام تملک و تکمیل اقدامات مقدماتی گذاشته‌ایم. فکر می‌کنم حداکثر طی چند ماه آینده شعام تکلیف اجرای پروژه مشخص کند و تصمیم‌گیری شود که این پروژه با روس‌ها اجرا شود یا توسط خودمان انجام گیرد.

وی تأکید کرد: برنامه فعلی این است که پس از تصویب موضوع، بتوانیم عملیات اجرایی پروژه را آغاز کنیم.

بازسازی پل آسیب‌دیده B۱ به پیمانکار قبلی واگذار شد

بازوند در ادامه درباره پروژه B۱ و عملیات بازسازی پل آسیب‌دیده نیز اظهار کرد: این پل در ۱۳ فروردین بمباران شد و پس از آن، انجام مطالعات، نقشه‌برداری، آواربرداری و در نهایت معاینه فنی دقیق پل در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: حدود ۹ موشک به این محدوده اصابت کرده بود و باید بررسی می‌شد که آیا پایه‌های پل نیز آسیب دیده‌اند یا خیر. این مطالعات انجام شد و جمع‌بندی ما، تعدادی از مشاوران و صاحب‌نظران این بود که بازسازی پل به همان پیمانکار قبلی واگذار شود.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور ادامه داد: دلیل این تصمیم آن بود که پیمانکار قبلی با وضعیت پل و جزئیات آن آشنایی داشت. پس از بمباران در ساعت پنج بعدازظهر ۱۳ فروردین، حدود ساعت شش نیز یک پهپاد آمریکایی آمد و کابل‌های پل را هدف قرار داد تا پل سقوط کند، اما این اتفاق رخ نداد.

وی گفت: بلافاصله برای تأمین کابل‌های مورد نیاز سفارش‌گذاری کرد، زیرا کابل‌ها باید از خارج از کشور تأمین می‌شد. اکنون نیز به پیمانکار ابلاغ کرده‌ایم که عملیات را آغاز کند و واگذاری پروژه به وی از طریق ترک تشریفات انجام می‌شود.

بازوند تصریح کرد: هزینه بازسازی پل B۱ ، ۲.۷ همت برآورد شده است.