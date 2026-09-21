۷۰۰ هزار تومان جریمه برای پوشاندن پلاک؛ مدرسه رفتن بهانه تخلف نیست

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، خیابانهای تهران بار دیگر در ساعات ابتدایی صبح و تعطیلی مدارس با موجی از تردد خودروها مواجه میشود؛ والدینی که فرزندانشان را با خودروی شخصی به مدرسه میرسانند و در مقابل، محدودیتهای ترافیکی، کمبود جای پارک و طرحهای کنترل تردد را پیش رو دارند. در این میان، یکی از تخلفاتی که ممکن است در چنین شرایطی بیشتر خودنمایی کند، پوشاندن یا دستکاری پلاک با هدف عبور از دوربینها و فرار از اعمال قانون است.
موضوع زمانی جدیتر میشود که برخی رانندگان بخواهند برای رساندن فرزندشان به مدرسه، از محدودههای ممنوع یا طرحهای ترافیکی عبور کنند و برای فرار از ثبت تخلف، پلاک خودرو را بپوشانند. پلیس اما تأکید کرده است که مدرسه، عجله صبحگاهی یا هر دلیل دیگری مجوزی برای مخدوش کردن پلاک نیست.
۷۰۰ هزار تومان؛ هزینهای که شاید بیشتر از یک جریمه باشد
بر اساس اعلام پلیس راهور تهران بزرگ، پوشاندن پلاک خودرو به نحوی که ارقام آن قابل تشخیص نباشد، مشمول جریمه ۷۰۰ هزار تومانی است. نداشتن پلاک جلو یا عقب و ناخوانا بودن پلاک نیز ۴۰۰ هزار تومان جریمه دارد.
اما ماجرا در همین جریمه خلاصه نمیشود. پلیس میان «پوشش پلاک» به عنوان تخلف و «دستکاری ارقام و مشخصات پلاک» به عنوان جرم تفاوت قائل شده است. بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، تغییر ارقام و مشخصات پلاک یا استفاده از پلاک غیرواقعی جرم محسوب میشود و برای آن حبس ۶ ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است.
در واقع، والدینی که با هدف فرار از دوربین یا ورود به محدودهای که مجاز به تردد در آن نیستند، سراغ پوشاندن یا دستکاری پلاک میروند، ممکن است در حالی که تصور میکنند صرفاً در حال راهحل پیدا کردن برای رساندن بچه به مدرسه هستند، با تبعات سنگینتری مواجه شوند.
مهر، فصل بازگشت ترافیک به خیابانها
با بازگشایی مدارس، الگوی تردد شهری نیز تغییر میکند. تجربه مهرماه سال گذشته نشان داد که افزایش رفتوآمدهای صبحگاهی در خیابانهای اصلی شهر میتواند به افزایش حوادث و تخلفات منجر شود؛ پلیس راهور تهران بزرگ در هفته نخست مهر ۱۴۰۴، ۵۲۸ تصادف جرحی را ثبت کرده بود.
در چنین شرایطی، توقف دوبله مقابل مدارس نیز یکی از چالشهای همیشگی است؛ تخلفی که هم ظرفیت خیابان را کاهش میدهد و هم جریان عبور سایر خودروها را مختل میکند.
ورود به طرح بدون رزرو؛ ۵۲۲ هزار تومان
دومین مسئلهای که با آغاز مدارس میتواند برای والدین چالشساز شود، تردد در محدوده طرح ترافیک است. طبق تعرفههای اعلامشده برای سال ۱۴۰۵، هزینه رزرو روزانه طرح ترافیک برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر ۲۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان و برای خودروهای دارای معاینه فنی عادی ۳۴۸ هزار تومان تعیین شده است. ورود به محدوده بدون رزرو قبلی نیز ۵۲۲ هزار تومان جریمه در پی دارد.
بنابراین، انتخاب میان رزرو قانونی و پرداخت هزینه مربوط به آن یا ورود غیرمجاز، از نظر مالی نیز تفاوت قابلتوجهی دارد؛ اما پوشاندن پلاک برای فرار از ثبت تخلف، ماجرا را وارد حوزه دیگری میکند.
پلیس در اطراف مدارس؛ دوربینها هم فعالاند
در آستانه بازگشایی مدارس، حضور پلیس در اطراف مراکز آموزشی افزایش پیدا میکند و تخلفات ترافیکی با استفاده از گشتهای خودرویی، موتوری و دوربینهای نظارتی رصد میشود. تجربه پلیس از تخلفات پلاک نیز نشان میدهد این موضوع صرفاً محدود به گزارشهای میدانی نیست و دوربینها نیز سهم قابلتوجهی در شناسایی آن دارند.
در سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۰۳ هزار فقره اعمال قانون مربوط به تخلفات پلاک در تهران ثبت شد و بیش از ۳۰۴ هزار خودرو و موتورسیکلت نیز ملزم به رفع اثر پوشش پلاک شدند. از ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز بیش از ۱۴۶ هزار فقره تخلف پلاک در پایتخت اعمال قانون شده است.
این آمار نشان میدهد پلاکپوشانی موضوعی حاشیهای نیست و پلیس آن را بهعنوان یکی از تخلفات مهم در مدیریت ترافیک و شناسایی خودروها دنبال میکند.
مدرسه رفتن، مجوز تخلف نیست
مسئله مهم این است که بخش قابلتوجهی از این تخلفات ممکن است از سوی افرادی انجام شود که خود را متخلف حرفهای نمیدانند؛ پدر یا مادری که برای چند دقیقه توقف مقابل مدرسه، دوبله پارک میکند یا برای رسیدن به مدرسه فرزندش قصد ورود به محدودهای را دارد که برای آن رزرو انجام نداده است. اما از نگاه قانون، انگیزه شخص لزوماً باعث تغییر عنوان تخلف نمیشود.
والدی که پلاک خودرو را میپوشاند تا دوربین نتواند آن را ثبت کند، در عمل از سازوکار شناسایی خودرو عبور کرده است؛ و اگر دستکاری ارقام پلاک نیز صورت بگیرد، موضوع از تخلف راهنمایی و رانندگی فراتر رفته و میتواند جنبه کیفری پیدا کند.
چند دقیقه عجله؛ چند برابر هزینه
روزهای آغاز سال تحصیلی معمولاً با عجله، ترافیک، کمبود جای پارک و نگرانی از دیر رسیدن دانشآموزان همراه است؛ اما همین شرایط میتواند برخی رانندگان را به سمت تخلف سوق دهد.
در حالی که جریمه پوشاندن پلاک ۷۰۰ هزار تومان است، دستکاری ارقام و مشخصات پلاک میتواند برای فرد تبعات کیفری داشته باشد. در کنار آن، ورود بدون رزرو به طرح ترافیک نیز ۵۲۲ هزار تومان جریمه دارد.
پیام پلیس برای والدین در آستانه مهر روشن است که رساندن فرزند به مدرسه، مجوز پوشاندن پلاک، ورود غیرمجاز به محدودههای ترافیکی یا توقف در محل ممنوع نیست.
در شهری که در روزهای نخست مهر با افزایش همزمان تردد دانشآموزان، والدین و سرویسهای مدارس مواجه میشود، رعایت قانون از سوی همان خودروهایی که برای رساندن کودکان راهی مدرسه میشوند، بخشی از تأمین ایمنی و نظم ترافیکی شهر است.
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