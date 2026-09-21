عزیزالله گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیک شدن به پایان شهریورماه اظهار کرد: مودیان مالیاتی تنها تا پایان شهریورماه فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات مربوط به اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری (مستغلات) اقدام کنند.

وی افزود: مودیان باید با مراجعه به درگاه‌های خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کرده و فرآیند ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات را به روزهای پایانی موکول نکنند.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: با توجه به پایان مهلت قانونی، مؤدیان در فرصت باقی‌مانده نسبت به انجام تکالیف مالیاتی خود اقدام کنند تا با مشکلات و تبعات ناشی از تأخیر در انجام تکالیف قانونی مواجه نشوند.

گنجی خاطرنشان کرد: مودیان مشمول این تکالیف تنها تا پایان شهریورماه فرصت دارند و لازم است در مهلت مقرر نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات اقدام کنند.