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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۳:۳۱

سردار نقدی:

گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز به ۳۰ کشور صادرات انجام می دهد

گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز به ۳۰ کشور صادرات انجام می دهد

تبریز - رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور گفت: گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز به ۳۰ کشور صادرات انجام می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی ظهر پنج شنبه در آیین گشایش خط تولید تراکتور سنگین درگروه صنعتی تراکتورسازی تبریز در ارتباط مستقیم از طریق ویدیو کنفرانس اظهار داشت: مجموعه تراکتورسازی ایران – تبریز موفقیت های زیادی در این سال ها بدست آورده و با تولید محصولات جدید موفق به صادرات دستگاه های تولیدی خود شده است.

وی با اشاره به اینکه گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در سه سال اخیر صادر کننده برتر کشور بوده است، افزود: تراکتورهای تولیدی در ایران قیمت و کیفیت مناسبی دارند.

نقدی با تاکید بر اینکه مزیت های تراکتورهای تولیدی در گروه صنعتی تراکتورسازی تبریز باعث شده محصولات ایرانی توان رقابت با محصولات سایر کشورهای مطرح دنیا را داشته باشد، گفت: محصولات این گروه در بازار جهانی تراکتور حرف برای گفتن دارند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور در خصوص آغاز به کار خط تولید تراکتور سنگین نیز ابراز داشت: ساخت تراکتور های بومی افتخار بزرگی برای ایران است و این تراکتور سنگین ظرف حدود ۱۶ ماه طراحی و تولید شده که به نوعی نشانه تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

کد مطلب 2516897

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