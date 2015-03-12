مکتب شهدا مکتب ولایت پذیری/ شکست داعش با الگوی مقاومت رقم می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر پنج شنبه در دومین یادواره سرداران و ۱۲۲ شهید تدارکات و پشتیبانی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه بخشی مهمی از بار سنگین جنگ در هشت سال دفاع مقدس بر دوش شهدای تدارکات بوده است اظهار داشت: امروز برگزاری این یادواره موجب زنده شدن یاد و خاطره این شهدای بزرگوار در دلها شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه خداوند متعال انسان را آفرید و برای انسان مسیری تعیین کرد که آن مقصد رسیدن به خدا و قرب الهی است عنوان کرد: انسان باید همواره در این مسیر در مقام خلیفه الهی خود قرار گرفته و تبدیل به جلوه ای از کمال الهی شود.

نزدیک ترین راه در رسیدن به کمال ایثار و شهادت است

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه علم و معرفت بسترساز رسیدن انسان به خدای متعال و طی مسیر کمال می شود تصریح کرد: انسانهای عارف سیر رسیدن به مقصد الهی را زودتر از دیگران طی کرده و به آن دست پیدا می کنند.

وی با بیان اینکه انسانها از راه عبودیت و بندگی به خدای متعال می رسند گفت: نزدیک ترین راه در رسیدن به کمال ایثار و شهادت بوده به طوریکه انسان در این مسیر خدایی می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه افزود: شهادت همواره آرزوی پیامبران الهی بوده چرا که شهادت ملاقات با خداست.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اثر بخشی خون شهدا بیان داشت: خون شهدا موجب کمال بشریت بوده چرا که شهدا و اهل بیت(ع) ستاره های واقعی هدایت هستند و موجب هدایت انسانها می شوند.

موج اسلام خواهی در دنیا به برکت خون شهیدان است

وی از شهدا به عنوان فداکاران معبر و مسیر رسیدن به قرب الهی یاد کرد و بیان داشت: اگر امرروز نام انقلاب اسلامی ایران زنده است و شاهد پیشرفتهای علمی و فرهنگی هستیم مرهون خود شهدا است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه امروز پیشرفتهای ایران اسلامی در ابعاد مختلف به برکت خون شهدا است عنوان کرد: پیشرفتهای علمی، فرهنگی، برگزاری باشکوه نمازهای جمعه و جماعات، پیشرفتهای کشوردر زمینه فناوری هسته ای و ... همه به برکت خون شهدا بوده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه خون شهدا موجب صیانت از کشور و انقلاب اسلامی شد و پرچم اسلام در دنیا به اهتزاز درآمده است افزود: امروز بالاترین افتخار برای ملت ایران اسلام بوده و دین اسلام برترین دین است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز ما شاهد تقابل بین اسلام و کفر هستیم عنوان کرد: گرایش ملتهای مختلف به اسلام به یمن جانفشانی ها و برکت خون شهدا است.

وی با تاکید بر اینکه شکل گیری موج اسلام خواهی در دنیا به برکت خون شهیدان است گفت: همچنین عزت، اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی نیز به برکت خون شهدا محقق شده است.

شکست گروههای تکفیری با الگوی مقاومت رقم خواهد خورد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه امروز به برکت خون شهیدان نظام سلطه منزوی شده است ادامه داد: امروز قدرت آمریکا متزلزل شده به طوریکه سران استکبار چندین بار به رهبر معظم انقلاب نامه می نویسند و جواب نمی گیرند و این امر نیز به خاطر قدرت اسلام و خون شهدا است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه دنیا ملت ایران را مردمی قدرتمند می دانند و این امر نیز به برکت خون شهیدان است افزود: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون برکت و خون شهیدان است.

وی با تاکید بر اینکه امروز شکل گیری مقاومت اسلامی به برکت خون شهیدان است عنوان کرد: مقاومت اسلامی در لبنان، فلسطین و عراق با الگو برداری از هشت سال دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و پایداری شهدا رقم خورده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه شکست گروههای تکفیری از جمله داعش با الگوی مقاومت رقم خواهد خورد افزود: امروز ملتهای مسلمان در سوریه، یمن، عراق و لبنان با الگوی انقلاب اسلامی ایران در حال مبارزه با استکبار هستند.

مکتب شهدا مکتب ولایت پذیری است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه وجود ۱۲۲ شهید گرانقدر تدارکات و پشتیبانی سپاه حضرت ابوالفضل(ع) مایه افتخار برای این استان هستند افزود: این شهدا ولایتمداری را به ما آموختند چرا که مکتب شهدا مکتب ولایت پذیری است.

وی با تاکید بر اینکه مسئله ولایت پذیری یک رکن مهم و اصل اساسی است تصریح کرد: همه باید با لبیک گویی به رهبر معظم انقلاب در مسیر تحقق منویات ایشان حرکت کرده و هیچ گاه با ولایت زاویه نداشته باشیم.

حجت الاسلام میرعمادی در ادامه سخنان خود بر لزوم گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تاکید کرد و یادآور شد: برگزاری یادواره های شهدا وظیفه همگان است.