شهیدان تبلور عینی استقامت، شجاعت، عزت و اقتدار ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد وکیلی در پیامی به مناسبت روز بزرگداشت شهدا با اشاره به اینکه۲۲ اسفند سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی و روز بزرگداشت شهداست افزود: این روز یادآور ایثار و از خود گذشتگی خیل عظیم شهیدان گلگون کفن ایران اسلامی است که در راه احیای اسلام ناب محمدی (ص) و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی تحت رهبری های حکیمانه امام راحل است.

وی با بیان این مطلب که شهدا در این راه ارزشمندترین سرمایه وجودی خویش را در طَبَق اخلاص نهادند تا برای همیشه روزگاران تبلور عینی از استقامت، شجاعت، عزت و اقتدار این مرز و بوم باشند تصریح کرد: مقام lعظم رهبری فرمودند امروز زنده نگهداشتن یاد شهیدان کمتر از شهادت نیست.

استاندار سمنان در خاتمه، یاد و خاطره حماسه آفرینی ها و جانبازی های عاشقانه شهیدان گرانقدر این شیرمردان جبهه عشق این شاد دلان سرخوش از باده وصل را گرامی داشت و عنوان کرد: در آستانه تحول دیگر در طبیعت و طلوع بهاری سبز و پر امید به روان پاک شهیدان سرافراز درود می فرستیم و از ایثارگریها، صبر و بردباری خانواده های معظم شهدا تقدیر و تجلیل می کنیم.