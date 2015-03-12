به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیات تنیس استان گلستان عصر پنجشنبه با حضور کامیار کیمیایی دبیر فدراسیون تنیس، قربانعلی پاشا مدیرکل ورزش و جوانان گلستان و اعضای مجمع تنیس استان در اداره کل ورزش و جوانان گلستان برگزار شد.

محمدابراهیم جرجانی به عنوان تنها کاندیدای احراز ریاست هیات تنیس گلستان، موفق شد با کسب ۱۸ رای از ۱۹ رای ماخوذه بار دیگر در کسوت رییس هیات تنیس استان باقی بماند. جرجانی از سال ۸۸ برای نخستین بار مسئولیت هیات تنیس را بر عهده گرفت و تاکنون در مسند خود باقی مانده است.

انتقاد پاشا از بی توجهی نایب رییس فدراسیون به تنیس بانوان

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان از بی توجهی نایب رییس فدراسیون تنیس به تنیس بانوان استان گلستان انتقاد کرد.

قربانعلی پاشا که به علت حضور در شهرستان بندرگز با تاخیر به مجمع رسیده بود گفت: از رییس هیات تنیس انتظار دارم حتما در شهرستان ها حاضر شود و عملکرد شهرستان ها را ارزیابی کند.

پاشا سخنانش را با انتقاد از نایب رییس فدراسیون ادامه داد و بیان کرد: چهار سال است که نایب رییس بانوان فدراسیون به خود زحمت نداده و به استان سر نزده است تا از نزدیک عملکرد بانوان استان را ببیند.

وی تصریح کرد: حق بانوان ما این نبود که نایب رییس فدراسیون باوجود نامه نگاری های متعدد، حتی یکبار هم به استان ما نیاید و من اگر جای بانوان تنیسور بودم از فردا فعالیت خودم را تعطیل می کردم!

وی خطاب به دبیر فدراسیون بیان کرد: از شما می خواهم در اولین فرصت از نایب رییس بانوان بخواهید که با دست پر به استان ما بیاید و به بانوان ما دلگرمی دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان اظهار کرد: طبق اعلام معاون وزیر ورزش، ۱۵ درصد از اعتبار فدراسیون های ورزشی باید در اختیار هیات های استانی قرار بگیرد اما تاکنون ریالی به هیات تنیس اختصاص داده نشده است.

گلستان، پایگاه تنیس ساحلی کشور شود

پاشا ادامه داد: انتظار داریم تا پایان سال فدراسیون مبلغی را به حساب هیات تنیس استان واریز کند تا عیدی خوبی برای اهالی این رشته پرطرفدار باشد.

وی به دبیر فدراسیون گفت: از فدراسیون درخواست می کنیم با ۲ مربی آقا و یک مربی خانم استان قراردادی امضا کند و ماهیان مبلغ ناچیزی به آنها پرداخت کند تا بتوانند با انگیزه بیشتری به کار بازیکن سازی بپردازند.

وی با باین اینکه جاده همکاری با فدراسیون دوطرفه است بیان کرد: چنانچه پس از ۶ ماه این مربیان نتوانستند عملکرد خوبی ارائه کنند می توانید قراردادشان را فسخ کنید.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان تاکید کرد: گلستان ظرفیت بسیار خوبی برای تنیس ساحلی دارد و از شما می خواهیم پایگاه تنیس ساحلی کشور را در گلستان قرار دهید.

قربانعلی پاشا همچنین به محرومیت استان گلستان اشاره و اظهار کرد: این استان جزو مناطق محروم کشور است و باید به چشم یک استان محروم نگاه کنید.

پاشا افزود: انتظار داریم تجهیزات لازم تنیس را به استان هدیه کنید تا در اختیار شهرستان ها قرار بگیرد.

جزو پنج استان برتر کشور هستیم

رییس هیات تنیس گلستان به ارائه عملکرد و برنامه های خود پرداخت.

محمدابراهیم جرجانی به حضور پنج ساله خود در هیات تنیس اشاره کرد و گفت: از سال ۸۸ که در هیات تنیس مشغول به کار شدم به همراه کادر اجرایی و اداری هیات، از صفر کار را شروع کردیم و فعالیت های خوبی انجام دادیم.

جرجانی افزود: در سال ۸۸، تنها دو شهرستان گرگان و گنبد فعال بودند که بدون حمایت به کار خود ادامه می دادند اما اکنون سازوکار مناسبی در شهرستان ها برقرار شده است.

وی با بیان اینکه در سال ۸۸ رتبه نخست هیات های تنیس کشور را به دست آورده بودیم اظهار کرد: در سال های اخیر همواره جزو پنج استان برتر تنیس کشور بوده ایم.

فدراسیون، تنیس ساحلی را به گلستان بسپارد

رییس هیات تنیس گلستان در مورد امکانات سخت افزاری خاطرنشان کرد: جزو معدود استان هایی بوده ایم که خودمان دست به کار شدیم و هشت زمین تنیس را در استان ساخته ایم.

جرجانی با بیان اینکه ۱۵ مربی و ۳۴ داور تنیس داریم گفت: هم اکنون ۵ باشگاه تنیس داریم و به دنبال گسترش باشگاه ها هستیم.

وی به ظرفیت تنیس ساحلی استان اشاره و بیان کرد: نخستین دوره تنیس ساحلی کشور را گلستان میزبانی کرده است اما پس از آن فعالیت های ساحلی فدراسیون متوقف شد.

وی افزود: از فدراسیون انتظار داریم مدیریت تنیس ساحلی کشور را به گلستان بسپارد زیرا پتانسیل بالایی در این بخش موجود است.