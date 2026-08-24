به گزارش خبرگزاری مهر، مراد زرهی در تشریح برنامههای هفته دولت شهرستان بندر خمیر، اظهار کرد: از مجموع ۶۴ پروژه پیشبینی شده ۶۱ پروژه به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی سه پروژه نیز آغاز خواهد شد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این طرحها در حوزههای زیرساختی و نیازهای اساسی مردم از جمله آبرسانی، راه، برق، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مسکن و خدمات شهری و روستایی قرار دارند.
زرهی با بیان اینکه مجموع اعتبار پروژههای هفته دولت شهرستان خمیر ۲ هزار و ۶۳۹ میلیارد تومان است، گفت: اجرای این طرحها میتواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتقای شاخصهای توسعه شهرستان اثرگذار باشد.
فرماندار بندر خمیر فاز نخست طرح آبرسانی به شهر رویدر، کهورستان و ۱۰ روستای مسیر را یکی از مهمترین پروژههای امسال عنوان کرد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان، شهرهای رویدر و کهورستان و ۱۰ روستای مسیر را تحت پوشش قرار میدهد.
وی همچنین از بهرهبرداری نیروگاه خورشیدی ۱۵ مگاواتی کهورستان به عنوان یکی از پروژههای شاخص شهرستان نام برد و افزود: این طرح با اعتبار ۹۰۰ میلیارد تومان در راستای توسعه انرژیهای پاک و کمک به کاهش ناترازی انرژی اجرا شده است.
زرهی گازرسانی به شهر بندرپل و روستاهای همجوار را از دیگر طرحهای مهم برشمرد و گفت: این پروژه که عملیات اجرایی آن از سال گذشته آغاز شده اکنون آماده بهرهبرداری است.
به گفته وی در حوزه شهرداریها نیز ۱۸ پروژه در شهرهای خمیر، بندرپل و رویدر اجرا شده که بخش عمده آنها در حوزه تجهیزات شهری، آسفالت و مبلمان شهری است.
فرماندار بندر خمیر همچنین از اجرای ۱۲ پروژه آموزشی، طرحهای حوزه راهداری، بهداشت و درمان، مسکن مددجویان و سایر پروژههای عمرانی در شهرستان خبر داد.
زرهی با اشاره به آسیب دیدن تعدادی از پلهای شهرستان در جریان حملات اخیر، اظهار کرد: عملیات بازسازی این پلها با سرعت در حال انجام است.
به گفته وی پل گریوه بیش از ۹۵ درصد پیشرفت داشته و آماده آسفالت است. همچنین بتنریزی پل غربی جاده کهورستان–لار به پایان رسیده و پس از تکمیل آزمایش مقاومت بتن به زودی مسیر بازگشایی خواهد شد.
فرماندار بندر خمیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای شهرستان در حوزههای مختلف بر ضرورت توجه به معیشت مردم، اشتغال جوانان و جذب سرمایهگذاری تأکید کرد.
وی گفت: توسعه صنایع، سرمایهگذاری در بخش کشاورزی با همکاری دستگاههای مرتبط تقویت حوزه صید و صیادی، افزایش ظرفیتهای بندری و توسعه گردشگری دریایی از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت دنبال شود.
زرهی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساختهای بندری شهرستان تأکید کرد و افزود: ظرفیت فعلی اسکله پاسخگوی نیازهای توسعهای شهرستان نیست و باید با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی و اداره کل بنادر استان زمینه توسعه بندر و افزایش فعالیتهای تجاری و صادراتی فراهم شود.
وی گفت: توسعه انبارداری، ایجاد پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و استفاده بیشتر از ظرفیتهای تجاری و دریایی میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرستان خمیر باشد.
مراد زرهی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای پروژههای عمرانی و فراهم شدن زمینه سرمایهگذاری ظرفیتهای اقتصادی شهرستان خمیر بیش از گذشته فعال و زمینه اشتغال جوانان و بهبود معیشت مردم فراهم شود.
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