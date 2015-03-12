به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهیمی عصر پنجشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار استان بوشهر اظهار داشت: تنظیم بازار نقش بسیار مهمی در زندگی مردم دارد و باید با همکاری همه دستگاه‌ها زمینه برای رضایت‌مندی مردم از وضعیت فراهم شود.

وی همچنین بر لزوم اتخاذ تدابیر اساسی برای رفع همیشگی مشکل گوجه‌کاران در استان بوشهر تاکید کرد و افزود: باید زیرساخت‌های مناسب برای استفاده از محصول گوجه‌کاران در استان ایجاد شود.

فرماندار شهرستان بوشهر خواستار ایجاد و راه‌اندازی کارخانه تولید رب گوجه فرنگی در استان بوشهر شد و اذعان داشت: این موضوع می‌تواند کمک خوبی برای کشاورزان استان باشد.

به دنبال شکستن انحصار در بازار هستیم

معاون برنامه ریزی استاندار بوشهر نیز در این نشست بر لزوم راه‌اندازی میدان میوه و تره‌بار بوشهر تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: باید تلاش شود با کالاها با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار گیرد.

رضا عوض‌پور با اشاره به نقش بسیار مهم میدان میوه و تره‌بار، اضافه کرد: یکی از مهمترین اهداف راه‌اندازی میدان میوه و تره‌بار در بوشهر، شکستن انحصار بازار است.

وی تاکید کرد: باید تلاش شود تا واسطه‌ها کم شود و این موضوع باعث می شود تا شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار باشیم.

معاون برنامه ریزی استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم انتخاب گزینه‌های توانمند برای این منظور، افزود: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حباب بازار شکسته شود.