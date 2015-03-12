عرضه سهام شرکت های سرمایه گذاری خارج از فضای بورس غیر قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اتفاقات اخیر از جمله پروژه پدیده گفت: در پروژه پدیده یک مسئله باید با دقت شفاف سازی شود و آن نیز قانون است که در این زمینه شرکتی که قصد عرضه سهام دارد باید در بازار بورس این عرضه را داشته باشد و این اقدام خارج از فضای بورس اقدامی قانونمند نیست چرا که نظارت بر این گونه عرضه سهام امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: شرکت هایی که می خواهند با جذب سرمایه های کوچک در فعالیت های تولیدی و عمرانی اقدامی داشته باشند باید از سیستم بورس استفاده کنند.

وی خاطرنشان ساخت: شرکت پدیده به تبع قانون در خصوص حساب های پولی مالی دو اقدام را باید انجام دهد، یک حسابرسی و دوم عرضه سهام این شرکت به صورت عام در بازار بورس که این عمل هم به نفع مردم و هم به نفع این شرکت تجاری است.

استاندار خراسان رضوی در پایان با تاکید بر اینکه شرکتی که بخواهد کار قانونی داشته باشد در حوزه بورس می تواند شفاف کار کند افزود: این روش موجب می شود تا مردم نیز با اطمینان سرمایه گذاری کرده و بورس نیز بر وضعیت مالی و قانونمندی آن ها به دور از دلال بازی نظارت و کنترل داشته باشد.

مانع فعالیت پدیده نیستیم

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه ما با هیچ شخص یا شرکتی دشمنی نداریم ادامه داد: قانون مانع فعالیت پدیده در محدوده ای که تا به حال اجرا شده نیست و در مقابل نیز پدیده نمی تواند هیچ گونه افزایشی داشته باشد.

وی ادامه داد: در این پروژه از یک طرف بحث اساسی رعایت قوانین و مقررات است و از طرف دیگر رعایت منافع و مصالح مردم به عنوان عنصر اساسی در ورود دستگاه های دولتی به این قضیه لحاظ شده است.

علیرضا رشیدیان با اشاره به اینکه در خصوص پدیده بحث التهاب بازار مالی پولی مطرح بود بیان کرد: تمام تلاش دولت در این زمینه بود که التهاب در بازار به وجود نیاید و مردم نگران سرمایه های خود نباشند.

وی با بیان اینکه در حوزه بحث تملک زمین، پدیده در حال پیگیری اقدامات قانونی خود است تصریح کرد: در رابطه با بحث مجوزهای ساخت و ساز، این جریان روند کندتری را در پیش گرفته است چرا که تا زمانی که موافقت های اصولی در خصوص زمین و ظرفیت های آب، برق، گاز، وضعیت محیط زیستی و ترافیکی مشخص نشود مجوزها نیز به راحتی داده نمی شود.