صادرات خراسان رضوی به ترکمنستان ۳۹ درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان عصر پنجشنبه در نشست خبری در خصوص سفر اخیر خود به کشور ترکمنستان گفت: ایران و ترکمنستان با توجه به همجواری و سابقه طولانی تاریخی و فرهنگی روابط خوبی بین آن ها برقرار است تا جایی که ۲۳ سال پیش ایران اولین کشوری بود که استقلال ترکمنستان را به رسمیت شناخت.

وی با اشاره به اینکه اولویت سیاست خارجی دولت یازدهم برقراری ارتباط با کشورهای همسایه است اظهار کرد: خراسان رضوی به دلیل مرز مشترک با ترکمنستان در محور های راه آهن، آب، خدمات فنی مهندسی، ساخت جاده، خدمات زیربنایی، انتقال گاز پیشرو و پیشگام بوده است.

وی خاطرنشان ساخت: با وجود آنکه صادرات به کشور ترکمنستان با رشد ۲۰ درصدی به ۷/۳ میلیارد ریال رسیده است اما امیدواریم در برنامه ۱۰ ساله این رقم به ۶۰ میلیارد ریال برسد.

وی از انعقاد ۱۹ تفاهم نامه و سند همکاری بین ایران و ترکمنستان در سفر اخیر خود خبر داد و تصریح کرد: در این سفر سه تفاهم نامه استانی منعقد شد که یکی از آن ها مربوط به انعقاد قرارداد بین خراسان رضوی و استان ماری ترکمنستان در بحث توسعه صادرات صورت گرفت.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: بند اول این تفاهم نامه در خصوص همکاری بین دو استان خراسان رضوی و استان «ماری» ترکمنستان در زمینه های صنایع، انرژی، کشاورزی، حمل و نقل، فرهنگ و هنر، علمی و آموزشی، بهداشت و درمان، ورزش و توریسم، بهینه سازی و استفاده از منابع طبیعی است.

وی با بیان اینکه در ۱۱ ماهه اخیر سهم صادرات استان به ترکمنستان ۳۹ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است افزود: این میزان از لحاظ ارزشی ۱۲۱ درصد، به میزان ۳۶۰ میلیون و ۳۵۲ هزار و ۸۲ دلار و از لحاظ وزنی ۸۹۳ هزار تن افزایش داشته است.

رشیدیان سهم صادرات استان به ترکمنستان به نسبت صادرات کل کشور را ۴۰ درصد عنوان و ابراز کرد: کالاهایی همچون کاشی، لوله، شلنگ، تخم مرغ، میوه و سیمان از جمله کالاهایی بوده است که از خراسان رضوی به ترکمنستان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه در این سفر ظرفیتی بین سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و گلستان با استان های مقابل خود در کشور ترکمنستان به وجود آمد تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران برای گسترش تعاملات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی به استانداری ها اختیاراتی داده است و طی این سفر کشور همسایه نیز برای تعامل با استان های کشور ما این اجازه را به استان های خود داد.

صادرات ریلی دو برابر افزایش یافت

استاندار خراسان رضوی اشاره ای به بحث حمل و نقل ریلی و کامیونی استان با کشور همسایه داشت و بیان کرد: در این سفر ظرفیت جاده ای و حمل و نقل بار افزایش یافت که از طریق مرز سرخس و لطف آباد روزانه ۳۰۰ کامیون و از مرز باجگیران روزانه ۲۰۰ کامیون امکان جابه جایی داشته باشند، همچنین افزایش دو برابری ظرفیت صادرات ریلی را در این سفر شاهد بودیم که این ظرفیت گسترده در توسعه صادرات اقتصادی موثر است.

وی با تاکید بر اینکه خدمات فنی مهندسی ترکمنستان به شدت در حال توسعه است و سرانه درآمدی بالایی در این زمینه وجود دارد، گفت: خراسان رضوی به دلیل همجواری با این کشور می تواند هم در توسعه خدمات جاده ای و هم در زمینه خدمات زیربنایی با توجه به اینکه ترکمنستان در سال ۲۰۱۷ میزبان مسابقات آسیایی است در حوزه ساخت مجتمع های مسکونی و ورزشگاه می تواند بسیار موثر باشد.

رشیدیان در خصوص بحث های نیروگاهی و انرژی نیز گفت: برای ترانزیت برق به هر میزان که ترکمنستان آمادگی داشته باشد ما ظرفیت خرید برق از این کشور را داریم.

وی خاطرنشان ساخت: در بحث صادرات کالاهای ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان با حوزه خلیج فارس و استفاده از ظرفیت چابهار استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی بیشترین نقش را دارند.

استاندار خراسان رضوی اشاره ای به سرمایه گذاری وبحث های بانکی در دو کشور ایران و ترکمنستان داشت و گفت: این دو کشور در زمینه سازی برای سرمایه گذاری در حل معضلات بانکی، بیمه و گارانتی برای سرمایه گذاری های خود، اعلام آمادگی کردند.

وی با اشاره به اینکه مسایل امنیتی و مواد مخدر نیز از جمله مسایلی بود که در این سفر مطرح شد و گفت: در این خصوص هم مقرر شد همکاری هایی برای ایجاد مرزهای امن بین دو کشور صورت گیرد.

رشیدیان با بیان اینکه کشور ترکمنستان در حوزه آب با مشکلات داخلی مواجه است و در این سفر مقرر شد آب منطقه ای خراسان رضوی و ترکمنستان فعالیت های مطالعاتی برای حل این معضل داشته باشند، تصریح کرد: این فعالیت های مطالعاتی تا نشست های آتی که نشست بعدی ترکمنستان و ایران اردیبهشت سال آینده خواهد بود ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه در جلسه ای که با حضور ۴۰۰ نفر از بازرگانان ایرانی و خارجی تشکیل شد مطالبی برای آینده این دو کشور در خصوص بحث های بازرگانی مطرح شد، افزود: رئیس جمهور ترکمنستان از باز بودن دروازه های تجاری کشور خود به روی بازرگانان ایرانی ابراز خرسندی داشت.