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۲۳ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۳۴

لیگ ستارگان قطر؛

جباری، غایب دیدار الاهلی مقابل تیم قوچان‌نژاد

جباری، غایب دیدار الاهلی مقابل تیم قوچان‌نژاد

مجتبی جباری که به تازگی قراردادش را با تیم الاهلی قطر تمدید کرده، در بازی این هفته تیمش مقابل الوکره غایب خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم لیگ ستارگان قطر امروز و فردا (شنبه و یکشنبه) برگزار می‌شود. در یکی از مسابقات این هفته، فردا تیم الاهلی به مصاف تیم الوکره قطر خواهد رفت ولی مجتبی جباری به خاطر مصدومیت نمی‌تواند الاهلی را در این دیدار همراهی کند.

جباری به خاطر مصدومیت در بازی گذشته الاهلی مقابل الخریطیات قادر به همراهی تیمش نیست تا تقابل با رضا قوچان‌نژاد مهاجم ایرانی تیم الوکره را از دست بدهد. هنوز میزان دوری جباری از مسابقات الاهلی مشخص نیست. این بازیکن ایرانی چند روز پیش قراردادش را برای دو فصل دیگر و تا سال 2017 تمدید کرده بود.

کد مطلب 2517499

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