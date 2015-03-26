سری به خانه سالمندان بزنیم/ کتاب بخوانیم و هدیه بدهیم

مجیدرضا مصطفوی کارگردان سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نوروز بهترین فرصت برای انجام بسیاری از کارها است که در طول سال نمی توانیم آنها را انجام دهیم، توضیح داد: از جمله کارهایی که می توان در تعطیلات نوروز به آن پرداخت تماشای فیلم هایی است که روی پرده سینما رفته است و از این میان تماشای فیلم های گروه «هنر و تجربه» می تواند بهترین تجربه در این تعطیلات باشد.

وی ادامه داد: همه فیلم های گروه «هنر و تجربه» ارشمند هستند و می توانند تجربه جالبی برای مخاطب باشد. تقریبا همه فیلم های این گروه سینما از جمله مستند، کوتاه و داستانی آثار خوبی است که می توان آن را تماشا کرد و نباید فراموش کرد که همه این فیلم ها ارزش یک بار دیدن را دارند.

کارگردان فیلم سینمایی «انارهای نارس» بیان کرد: یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تیراژ کتاب در ایران بسیار پایین است. این میزان تیراژ در کشوری مانند ایران بسیار نگران کننده است به همین دلیل بهترین عیدی که می توان در ایام نوروز به یکدیگر داد، کتاب است. امیدوارم کتابخوانی را در نوروز ۹۴ فراموش نکنیم.

مصطفوی در پایان گفت: از همه مردم می خواهم که در ایام نوروز سالمندان و خانه سالمندان را فراموش نکنند و قطعه هنرمندان نیز چشم انتظار مردم در سال جدید است.