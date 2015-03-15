مشکلات با مدیریت صحیح رفع می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اكبر پرویزی ظهر یكشنبه در جلسه شورای اداری خراسان شمالی با بیان اینكه طی یك سال گذشته با كسری های فراوانی مواجه بودیم و با جابه جایی اعتبارات تا حدودی مشكلات در استان مرتفع شده است، گفت: تا پایان سال دستگاه های اجرایی موظف هستند حقوق كاركنان خود را پرداخت كنند و اگر این مشکل رفع نشود باید از اعتبارات استانی استفاده شود.

پرویزی در ادامه با اشاره به قطع انشعاب برق یكی از مجتمع های صنعتی استان تصریح كرد: قطع خدمات جهت بدهی دردی دوا نمی كند به غیر از اینكه به بیت المال خسارت وارد می شود.

وی با بیان اینكه این شركت خدمات رسان با این امر خسارت میلیاردی به این مجتمع وارد كرده است، افزود: در همین راستا علیه دو دستگاه بدهكار و طلبكار اقدام قضایی خواهیم كرد زیرا مشكلات نباید به پول بیت المال خسارت وارد كند.

پرویزی از مدیران دستگاه های خدمات رسان خواست از انجام رفتارهایی كه موجب آسیب های مالی به استان می شود خودداری کنند چرا که به گفته او با مدیریت می توان مشكلات را رفع كرد و اگر غیر از این باشد می بایست مدیران پاسخگوی آثار سوء اقدام خود باشند.

استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخصیص ۹۰ درصدی اعتبارات استان طی سال جاری گفت: مدیران دستگاه های اجرایی برای جذب مابقی اعتبارات تا پایان سال رایزنی های لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به اینكه طی سال گذشته ۳۸ درصد اعتبارات استانی در خراسان شمالی جذب شد تصریح كرد: این استان به رغم مشكلات اعتبارات جاری، در جذب اعتبارات جزو استان های برتر كشور محسوب می شود.

این مسئول در خصوص توجه دستگاه های اجرایی استان به رسانه ها در سال آتی گفت: رسانه ها پلی میان مسئولان و مردم هستند بنابراین دستگاه های اجرایی باید توجه ویژه ای به آنها داشته باشند.

پرویزی با اشاره به نزدیك شدن سال نو و ایام تعطیلات نوروز خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی گفت: پیگیر بیمه اموال دستگاه خود باشید چرا كه تعطیلات نوروز فرصت مناسبی برای سارقان بوده و در این زمینه می بایست پیش بینی های لازم انجام شود.