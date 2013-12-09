كمبود اعتبار اجراي امور در خراسان شمالي را كند كرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سيدعلي اكبر پرويزي ظهر دوشنبه در مراسم توديع و معارفه معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري خراسان شمالي، با اشاره به اين كه غالبا با تغيير دولت ها، مديريت ها نيز دچار تغيير مي شوند، اظهار داشت: اين رسم به صورت غلط يا درست باب شده و در كشور نيز اجرا مي شود اما در خراسان شمالي قصد داريم كمترين تغييرات را داشته باشيم.

وي اظهار كرد: البته اين به معناي عدم تغيير مديران نيست اما تلاش مي شود برآيند تغييرات مديريتي در استان، بهبود خدمات رساني به مردم و سرعت بخشي به توسعه استان باشد.

به گفته نماينده عالي دولت در خراسان شمالي در اين راستا مديران قديم نبايد از انجام وظايف خود باز بمانند بلكه مي بايست همانند روز نخست مديريت خود، با انرژي و پرقدرت به فعاليت ادامه دهند.

پرويزي در ادامه با اشاره به كندي اجراي برخي امور در استان، افزود: كندي اجراي برخي امور در خراسان شمالي به دليل ضعف مديران و مسئولان نيست، بلكه كمبود اعتبار اجراي بسياري از برنامه ها را با مشكل روبرو كرده است.

او اظهار داشت: كمبود اعتبار پارسال و امسال سبب شده با وجود توان بالاي مديران استان، انجام برخي از امور به تعويق بيفتد و تخصيص اعتبارات قطره چكاني نيز نمي تواند در اين زمينه كارساز باشد.

استاندار خراسان شمالي اضافه كرد: علي رغم تخصيص 26 درصدي اعتبارات، دستگاه هاي خراسان شمالي به دليل ديون فراوان به پيمانكاران نمي توانند اقدام خاصي كنند و از طرف ديگر اين اعتبار نيز صرف امور جاري دستگاه مي شود.

به گفته وي دولت يازدهم كشور را در شرايط بسيار سختي تحويل گرفت و براي بهبود امور كار سختي پيش روي اين دولت قرار دارد.

پرويزي اظهار كرد: نبايد توقعات جامعه را بالا ببريم، چرا كه در دولت گذشته كلنگ زني هاي بدون كارشناسي و تامين بودجه سبب شده تا بار سنگيني به روي دوش اين دولت بيفتد و ساماندهي اين اوضاع نيز زمان زيادي مي طلبد.

وي اظهار اميدواري كرد كه با همكاري و هماهنگي دستگاه هاي مختلف، مشكلات موجود با سرعت بيشتري حل شود تا كشور به شرايط عادي برسد.

معاون جديد منابع انسانی، پشتیبانی و تحول اداری استانداری خراسان شمالی نیز در این مراسم با بيان اين كه خراسان شمالی در حوزه های کشاورزی و اقتصادی ظرفیت‌های مناسبی دارد، اظهار داشت: براي بهره برداري از اين پتانسيل ها بايد تلاش مضاعفي انجام شود.

محمود دلپسند گفت: اگر چه استان خراسان شمالي داراي عمري 9 ساله است اما وجود نيروهاي جوان و مستعد و نقش آفريني آنها در عرصه هاي مختلف مي تواند نقش چشمگيري در بهبود شرايط اين استان ايفا كند.

گفتني است، در اين مراسم از زحمات محمدحسين نژادحسين قدرداني و محمود دلپسند به عنوان معاون جديد توسعه مديريت و منابع انساني استانداري خراسان شمالي معرفي شد.