2200 میلیارد ریال از اعتبارات خراسان شمالی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، سيدعلي اكبر پرويزي شنبه شب در جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه خراسان شمالی با اشاره به ابلاغ دو هزار و 20 میلیارد ریال اعتبار به استان از محل منایع مختلف در نیمه نخست امسال، اظهار داشت: اين مبلغ در مدت مشابه سال گذشته 85 ميليارد ريال بود.

وی با بیان این که این میزان نشان دهنده افزايش 25 برابري اعتبارات ابلاغي به خراسان شمالي است، اضافه کرد: افزايش اين ميزان اعتبار نشان از انجام درست اقدامات مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان طي اين مدت است.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در خراسان شمالی اظهار کرد: با فعاليت مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان پيش‌بيني مي‌شود اين ميزان اعتبار ابلاغي نيز تا پايان امسال افزايش قابل توجهي داشته باشد.

وی با اشاره به اينكه رياست جمهوري توازن منطقه‌اي و محروميت زدايي را به طور ويژه مورد تاكيد قرار داده تصريح كرد: بر اساس تاكيدات رياست جمهوري، تمامي افراد موظفيم فعاليت‌ها و اقدامات خود را در راستاي كاهش فاصله استان با شاخص‌هاي كشوري به كار بريم.

پرويزي همچنين سهم سرمايه گذاري استان از محل صندوق توسعه ملي را يك ميليارد و 350 ميليون دلار اعلام كرد و افزود: بايد مديران در جهت جذب اين سهميه تمام تلاش خود را به كار گيرند چراكه مهم ترين موضوعي كه امروز در استان باعث دغدغه مردم شده اشتغال است و اشتغال نيز بدون سرمايه گذاري محقق نخواهد شد.

استاندار خراسان شمالي همچنين در خصوص اجراي طرح سرشماري عمومي كشاورزي در استان گفت: مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي استان در اجراي اين طرح مساعدت هاي لازم را داشته باشند تا از جامعه هدف اطلاعات درست دريافت شود.

وي از برگزاري همايش سرمايه‌گذاري در خراسان شمالی در آبان ماه امسال خبر داد و اضافه كرد: با برگزاري اين همايش فرصت معرفي استان به سرمايه‌گذاران و جذب آنان در استان فراهم خواهد شد.

پرويزي همچنین در مورد جذب اعتبارات مصوب سفر رهبری به استان نیز اظهار داشت: مرحله نخست اعتبارات سفر رهبري به طور كامل تخصيص يافت و مرحله دوم تخصيص اعتارات نيز در هفته آينده تصويب خواهد شد.

استاندار خراسان شمالي در خاتمه در خصوص سفر ريیس جمهوري به استان نیز گفت: زمان دقيق اين سفر هنوز اعلام نشده ولي مسئولان براي بهره مندي و استفاده از اين سفر آمادگي هاي لازم را داشته باشند.

معاون برنامه‌ريزي و اشتغال استاندار خراسان شمالي نیز در اين جلسه تاكيد كرد: اعضاي شوراي برنامه‌ريزي به طرح‌هاي توسعه استان توجه ويژه داشته باشند چرا كه هر كارگروهي از شورا فعاليت پررنگي داشته باشد برنامه هاي آن بخش هم به صورت خوبي عملياتي مي شود.

مجيد پورعيسي اظهار داشت: تاكنون 99 درصد از طرح سند اشتغال استان تهيه شده و در مرحله ويرايش قرار دارد.