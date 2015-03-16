حسینعلی حاجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امداد هوایی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد، اظهار کرد: اخیرا در جلسه‌ای با حضور معاون امداد و نجات هلال‌احمر و مسئولان شهرستان شاهین‌شهر و میمه در جاده شاهین‌شهر به سمت پلیس‌راه اصفهان به تهران، قطعه زمین در نظر گرفته‌شده است تا پس از طی مجوز‌های لازم، امداد‌های هوایی در این منطقه آغاز به کار کند.

وی افزود: راه‌اندازی این پایگاه امداد و نجات هوایی در شهرستان شاهین‌شهر و میمه بستگی به برطرف سازی نیازهای مالی و کسب مجوزهای لازم از طریق منابع طبیعی دارد.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانیه اخیر ۱۸۰ تن از نمایندگان مجلس در مورد کمپین آری به تولید ادامه داد: نمایندگان مجلس فکر می‌کنند یکی از بخش‌های مهم و قابل‌توجه اقتصاد مقاومتی همین حمایت از تولید داخلی است.

وی یادآور شد: تولید و استفاده از کالای داخلی به نفع اقتصاد و اشتغال کشور است و تا حدود زیادی می‌تواند معضل بیکاری و ازدواج جوانان را رفع کند.

حاجی تصریح کرد: اگر اراده و عزم ملی برای هر فعالیتی به‌خصوص برای اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب وجود داشته باشد بدون شک پیام‌های مثبتی را نه‌تنها به جامعه بلکه به جهان مخابره خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به اصلاحیه طرح موافقت نمایندگان مجلس مبنی بر نحوه قطع یارانه پردرآمدها خاطرنشان کرد: درگذشته در مصوبه تبصره " ۲۱ بند ز" آمده بود که دولت موظف است یارانه خانواده‌های پردرآمد را قطع کند.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شورای نگهبان بر تبصره این مصوبه ایراد گرفته بود و مجلس به بدین‌ صورت اصلاح کرد که خانواده‌های پردرآمد به تشخیص دولت و بر اساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد یارانه‌های آن‌ها قطع شود.