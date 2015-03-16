به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از هفته بیست و سوم از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه با برگزاری دو بازی پیگیری شد که در اصفهان تیم سپاهان با یک گل برابر پدیده مشهد به پیروزی رسید.

در این بازی که در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد، لوسیانو پریه‌را در دقیقه ۳۰ تک گل تیم سپاهان را به ثمر رساند.

شاگردان حسین فرکی پس از دو هفته ناکامی در لیگ برتر، با این پیروزی ۴۱ امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل برابر با استقلال اما زده کمتر نسبت به این تیم تهرانی در رده چهارم باقی ماند. پدیده هم با همان ۲۵ امتیاز قبلی در رده دهم باقی ماند.

همچنین در شهرقدس تهران هم ذوب‌آهن اصفهان در ادامه روند موفقیت آمیز خود در لیگ برتر برابر میزبانش پیکان با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی دست یافت. در این مسابقه مهدی رجب زاده (۷۰ - پنالتی)، مهرداد قنبری (۷۷) و کارلوس سانتوس (۹۰) برای ذوب‌آهن و سعید دقیقه (۸۶) برای پیکان گل زدند.

این پنجمین پیروزی ذوب‌آهن در ۶ بازی گذشته بود که باعث شد این تیم اصفهان ۳۷ امتیازی شده تا ضمن تحکیم جایگاهش در رده ششم، اختلافش با مدعیان قهرمانی و کسب سهمیه آسیا در این فصل را کاهش داد.

پیکان هم با ۲۲ امتیاز قبلی و به خاطر زده کمتر نسبت به گسترش فولادتبریز به رده چهاردهم سقوط کرد. این هفتمین بازی بدون برد این تیم تهرانی با هدایت صمد مرفاوی است. سرمربی پیشین استقلال که از ابتدای نیم فصل دوم هدایت پیکان را برعهده گرفت تا به امروز ۵ تساوی و ۳ باخت را تجربه کرده است.

هفته بیست و سوم از رقابتهای لیگ برتر با برگزاری دیدار زیر به پایان می‌رسد:

جمعه ۱۴ فروردین ۹۴

* سایپا البرز - ملوان بندرانزلی، ساعت ۱۷، ورزشگاه انقلاب کرج

جدول آقای گل لیگ:

۱۵ گل: لوسيانو ادينهو (تراکتورسازی)

۱۱ گل: سجاد شهباززاده (استقلال)

۸ گل: محمدرضا خلعتبری (سپاهان) و مسعود حسن‌زاده (ذوب‌آهن)

۷ گل: رضا عنايتی (پديده - استقلال)، اميد ابراهيمی (استقلال)، سروش رفيعی (فولاد) و مهدی شریفی (سپاهان)

۶ گل: محسن دلير و سامان نریمان جهان (تراکتورسازی)، لئوناردو پادوانی و اميرارسلان مطهری (نفت تهران)، محسن يوسفی (ملوان)، سیدمهدی سيدصالحی (استقلال خوزستان)، محمد قاضی (فولاد خوزستان) و جابر انصاری (گسترش فولاد)

۵ گل: مارکو اورليو آيوبل و ايوب کلانتری (صبای قم)، ميلاد ميداوودی و حامد شيری (سايپا)، مهدی مومنی و ميثم مجيدی (استقلال خوزستان)، آلويز نانگ (فولاد)، غلامرضا رضايی (نفت تهران)، مرتضی تبریزی (ذوب‌آهن) لوسیانو پریه‌را (سپاهان) سعید دقیقی (پیکان) و محمد عباس‌زاده (پرسپوليس)

جدول رده‌بندی لیگ برتر