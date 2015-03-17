جهاد کشاورزی و صندوق بیمه خراسان شمالی تفاهم نامه منعقد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه در نشست رییس سازمان جهاد کشاورزی و مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی، تفاهم نامه همکاری بین جهاد کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان منعقد شد.

این تفاهم نامه پیرو مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص بیمه اجتماعی کشاورزان ساکن در مناطق شهری توسط صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و به منظور پوشش حداکثری جامعه کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و روستائیان و عشایر استان از مزایای بیمه های تامین اجتماعی از جمله بازنشستگی، ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان و سایر مزایای بیمه های اجتماعی منعقد شده است.

عبدالله یوسفی، رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در این نشست هدف از انعقاد تفاهم نامه مزبور را استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های موجود در صندوق و سازمان در جهت رشد و تعالی فرهنگ بیمه اجتماعی و ایجاد آرامش و امنیت خاطر برای کشاورزان، روستاییان و عشایر استان اعلام کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که با اجرای این طرح کشاورزان خراسان شمالی بتوانند با آرامش خاطر و امید نسبت به آینده در جهت رشد و افزایش تولید و ماندگاری در محیط روستا و مناطق عشایری گام بردارند.

یوسفی افزود: امید می رود با همکاری و مساعدت مجموعه سازمان جهاد کشاورزی و واحدهای زیرمجموعه در آینده نزدیک تمامی بهره برداران بخش کشاورزی استان تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار بگیرند و به همراه خانواده های خود از مزایای بیمه ها بهره مند شوند.

مدیر دفتر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی نیز در این نشست اظهار کرد: اعتبار لازم برای پوشش تمامی ۸۲ هزار بهره بردار بخش کشاورزی استان فراهم شده و هیچ گونه مشکلی در تامین اعتبار لازم وجود ندارد.

علیرضا اسدی اضافه کرد: حق بیمه اجتماعی برای کشاورزان و بهره برداران، روستاییان و عشایر ۱۵ درصد سطح درآمدی به انتخاب بیمه شده است که پنج درصد آن را بیمه شده و ۱۰ درصد آن را دولت به صورت بلاعوض پرداخت می کند.

به گفته وی در این طرح کمترین سطح درآمدی دو میلیون ریال با پرداخت حق بیمه سالیانه ۱۲۰ هزار تومان و بیشترین سطح درآمدی پنج میلیون ریال با پرداخت حق بیمه سالیانه ۳۰۰ هزارتومان برای یک خانوار است.

گفتنی است، خراسان شمالی ۹۱۱ هزار نفر جمعیت دارد که ۵۱.۷۱ درصد آنان در شهرها و ۴۸.۸۳ درصد در مناطق روستایی سکونت دارند، حدود پنج هزار خانوار از جمعیت خراسان شمالی مشتمل بر حدود ۳۰ هزار نفر نیز عشایر هستند.