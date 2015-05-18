۲۲ میلیارد ریال مستمری صندوق بیمه اجتماعی روستاییان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا اسدي پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به فعالیت های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان شمالی، اظهار داشت: تا پايان سال گذشته ۳۶۸ خانوار حقوق بگير در وجه این صندوق حق بيمه پرداخت كردند.

وي ميزان حق بيمه پرداختي اين تعداد خانوار را حدود ۱۷۶ ميليون تومان عنوان كرد و گفت: اين در حالي است كه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان استان براي اين تعداد خانوار دو ميليارد و ۲۳۱ ميليون تومان مستمري پرداخت كرده است.

به گفته اسدی اين ميزان نشان دهنده پرداخت ۱۵ برابري حقوق مستمري بگيران از صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير خراسان شمالي نسبت به حق بيمه پرداختي آنها است.

وی با بیان این که پرداخت این میزان حق بیمه نويد خوبي براي خانوارهاي روستايي و عشايري استان است، افزود: روستاییان، کشاورزان و عشایر با پرداخت حق بيمه ناچيزي از مزاياي بسياري از جمله خدمات بازنشستگي، از كارافتادگي، مستمري بازنشستگان و ... برخوردار مي شوند.

اسدی با اشاره به كسب رتبه سوم استان در جذب بيمه شدگان اين صندوق در سال گذشته تصريح كرد: با وجود آن که در اواخر سال گذشته به دليل مشكلاتي نظیر خشكسالي رغبت روستاييان براي عضويت در این صندوق كمتر شده بود اما با وجود این پارسال نسبت به سنوات گذشته استقبال روستاييان و عشايران استان از بيمه صندوق اجتماعي خوب بود.

وي گفت: تاكنون ۳۴ هزار و ۴۶۸ خانوار روستايي و عشاير استان عضو صندوق بيمه اجتماعي شدند و اين صندوق در تلاش است تا هر چه سريع تر تمام خانوارهاي روستايي و عشاير استان را تحت پوشش قرار دهد.

اسدي تاكيد كرد: عضويت در اين صندوق اختياري است اما براي جذب بيشتر روستاييان و بهره مندي از مزاياي صندوق بيمه اجتماعي بايد فرهنگ سازي صورت بگيرد.

وي گفت: رسانه ها، جرايد و همچنيبن دستگاه هاي اجرايي به ويژه استانداري، فرمانداري ها و نهادهاي مستقر در روستاها در اين فرهنگ سازي نقش موثري دارند.

مديركل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير استان گفت: در حال حاضر ۶۳ كارگزار بيمه اجتماعي روستايي و عشايري از بين دهياران و شركت هاي تعاوني در سطح استان فعالیت می کنند كه این کارگزاران مي توانند اقدامات مربوط به ثبت نام روستاييان وعشاير را براي عضويت در صندوق بيمه اجتماعي روستاييان انجام دهند.

اسدي افزود: صندوق بيمه اجتماعي روستاييان در تلاش است تا با همراهي و مشاركت كارگزاري ها خدمات را به بهترين نحو و به طور مطلوب به مناطق روستايي استان ارائه دهند.

وي با اشاره به تغيير سطوح درآمدي صندوق بيمه اجتماعي روستايي و عشايري براي سال جاري اظهار داشت: سطح درآمدي از ۲۵۰ هزار تومان با حق بيمه ساليانه ۱۵۰ هزار تومان آغاز شده و بيشترين سطح درآمدي نیز ۶۰۰ هزار تومان با حق بيمه ساليانه ۳۶۰ هزار تومان است.

مديركل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستائيان و عشاير خراسان شمالي افزود: افراد روستايي و عشايري بالاي ۱۸ سال، رانندگان شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر، كشاورزان ساكن در شهرها، افراد ساكن در مناطق عشايري و ... مي توانند در این صندوق بيمه اجتماعي عضو و از مزاياي آن بهره مند شوند.