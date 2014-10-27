اجرای طرح الگوی کشت زراعی در زنجان ریسک کمتری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر دوشنبه در جلسه تخصصی کار گروه اقتصادی استان زنجان، افزود:توجه به اجرای طرح الگوی کشت زراعی در استان باعث کاهش مصرف آب شده و سود آوری به همراه دارد.

وی اظهار داشت: این سه هدف و مبنا باید جزو اولویت کاری دستگاههای ذیربط باشد چرا که در آب و هوا واقلیم هم موثر است.

استاندارزنجان گفت: با اجرای این طرح با آب کمتر ارزش افزوده بیشتری خواهیم داشت.

انصاری به مصوبات سفر رئیس جمهور به استان زنجان اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده کشور به قطب صنعت برق و الکترونیک تبدیل می شود.

وی افزود: ایجاد مرکز آمادی مرکز و شمال غرب کشور در راستای انبارسازی و توزیع تدارکات نیمی از جمعیت کشور خواهد بود.

استاندار زنجان گفت: عملیات اجرای منطقه ویزه هم از مصوبات سفر به به استان بود و همچنین تقویت زیرساخت های گردشگری استان زنجان هم جزو این مصوبات است و در این زمینه دولت اهتمام ویژه ای برای تبدیل این استان از یک معبر گردشگری به مقصد گردشگری دارد.

انصاری تصریح کرد: کمیته راهبردی باید برای این مصوبات تشکیل شود و این جلسات با حضور دستگاههای ذیربط برگزار خواهد شد.

انصاری گفت: کمیته برای برای پیبشرد هر کدام از این مصوبات باید لحاظ شود تا هر چه سریعتر این ها اجرایی شود.

وی ابراز کرد: هر کدام از این مصوبات یک پروژه هستند و باید مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط بر اجرایی شدن آنها برنامه ریزی و کمیته لازم را تشکیل دهند.

استاندار زنجان افزود: یک اتاق فکر برای حوزه گردشگری استان تشکیل شود و باید در دو یا سه ماه آینده اقدامات لازم در این اتاق فکر نهایی شود.

انصاری افزود: هر جلسه باید گزارش روند کار پروژه ها ارائه شود.