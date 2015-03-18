تقسیم سند فناوری هوافضا به ۳ حوزه فضایی، هوایی و دفاعی

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران که در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد، قدسی پور مشاور ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور اسناد پیرامون «تبیین نقشه جامع علمی و سند توسعه هوا فضای کشور» سخنرانی کرد.

وی ضمن معرفی نقشه جامع علمی و اسناد ذیل آن، اقدامات صورت گرفته در راستای اجرایی سازی این اسناد را جهت دستیابی به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ تشریح کرد.

مشاور ارشد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به فرمایشات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» درخصوص تعیین سهم دانشگاه‌ها در اجرای نقشه جامع علمی کشور اشاره کرد و گفت: اساتید و صاحبنظران حوزه هوافضا باید در این راستا حرکت کنند و در پیشبرد اهداف این حوزه در نقشه جامع علمی کشور فعال باشند.

قدسی پور همچنین به جایگاه حوزه هوافضا در نظام علم و فناوری کشور پرداخت و افزود: فناوری هوافضا به عنوان اولویت الف در نقشه جامع علمی کشور در نظر گرفته شده و سندی برای آن تنظیم گردیده است که این امر نشان از اهمیت این حوزه دارد.

وی به معرفی سند توسعه هوافضای کشور اظهار داشت: در این سند حوزه فناوری هوافضا به سه حوزه فضایی، هوایی- هوانوردی و دفاعی تقسیم شده که در ذیل هر حوزه یک ستاد به همین نام فعال است و امور مربوط به آن حوزه را پیگیری می‌کند و همه این ستادها موظف به ارائه گزارش عملکرد سالانه خود به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان سخنان خود ضمن بیان اقدامات صورت گرفته در ستادهای ذیل سند توسعه هوافضا، از صاحبنظران، اساتید و نخبگان حوزه هوافضا خواست ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور را در جهت پیشبرد امور مربوط به سند توسعه هوافضا یاری کنند.

لازم به ذکر است در مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن هوافضای ایران علاوه بر نماینده ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، نمایندگان وزیر علوم و دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز سخنرانی کردند.